Tres sujetos ingresaron a un domicilio ubicado en calle Alfonso 13 y calle 11 y sustrajeron dinero en efectivo y varios teléfonos celulares. De acuerdo con la información preliminar, los autores del hecho se movilizaban portando armas y aparentemente vestidos de policias.
Delincuentes armados robaron dinero y celulares en violento hecho en el Médano
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de calles Alfonso 13 y 11. Los delincuentes aparentemente iban vestidos de policías.