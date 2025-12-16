"
Delincuentes armados robaron dinero y celulares en violento hecho en el Médano

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de calles Alfonso 13 y 11. Los delincuentes aparentemente iban vestidos de policías.

Tres sujetos ingresaron a un domicilio ubicado en calle Alfonso 13 y calle 11 y sustrajeron dinero en efectivo y varios teléfonos celulares. De acuerdo con la información preliminar, los autores del hecho se movilizaban portando armas y aparentemente vestidos de policias.

Según se supo, en el lugar habaía un matrimonio y a pesar de que que el hecho fue violento, no hubo personas heridas.

En el lugar trabaja personal de la comisaría correspondiente junto con brigadas especializadas, quienes llevan adelante las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Por el momento, esos son los únicos datos que pueden ser aportados, ya que la investigación continúa en curso.

