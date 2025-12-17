Causa Cuadernos: cuánto ganaban los empresarios luego de pagar las coimas

Esa asociación recibía coimas, repartía los proyectos y, finalmente, garantizaba retornos de entre un tres y un veinte por ciento de dinero público.

La expresidenta, De Vido y López están acusados de cobrar 175 sobornos en este expediente paralelo. Así como ellos son los sospechosos políticos centrales, Aldo Benito Roggio y Ángelo Calcaterra son los principales empresarios acusados.

Cuánto habrían ganado los empresarios

En particular, la Fiscalía acusó a Roggio de haber pagado once sobornos por un total de $5,9 millones entre junio de 2009 y septiembre de 2010, cuando era presidente de la firma Benito Roggio e Hijos. El hombre se presentó como arrepentido y ofreció $1800 millones para cerrar el caso hace dos meses.

En su escrito, Stornelli sostuvo que Aldo contactaba frecuentemente por teléfono a De Vido, Wagner y José López: "Su vínculo con integrantes de la asociación ilícita quedó en evidencia a través de los registros telefónicos obtenidos en la etapa de instrucción".

A cambio, el hombre de negocios habría recibido 3300 millones de pesos. "Todas las erogaciones fueron realizadas en función de las veintidós obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad, en el período investigado, por un monto total de $ 3.319.941.386", expresa la acusación.

Por su parte, a Calcaterra, integrante de IECSA, primo de Mauricio Macri y también arrepentido, le habrían adjudicado 23 obras durante el período investigado por "un monto total de $2.899.552.917,97", luego de los 3,5 millones de pesos que supuestamente abonó en concepto de sobornos.

En su declaración, Ángelo afirmó que "en algunas pocas ocasiones se le pidió al señor Clarens ayuda para lograr el cobro de trabajos realizados como contratista y pendientes de pago, y luego, como retribución, se le entregó dinero en reconocimiento…".