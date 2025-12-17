Los 10 libros más leídos en Argentina en 2025: el top-3 te va a sorprender

Según el relevamiento difundido por Buscalibre Argentina, la librería online con mayor catálogo de Latinoamérica, el top-10 de 2025 muestra una fuerte presencia de títulos internacionales y fenómenos editoriales globales, junto con autoras locales vinculadas al bienestar y el desarrollo personal.

Harry Potter, una saga que nunca pasa de moda. Foto: Agencia NA (@rmbooks)

Los 10 libros más leídos en la Argentina durante 2025 fueron :

Pensar diferente : Cómo convertir los retos en la mayor fortaleza, de Patricia Jebsen

: Cómo convertir los retos en la mayor fortaleza, de Patricia Jebsen BIOPAUSIA , de Gisela Gilges

, de Gisela Gilges Estuche Harry Potter – Pack 7 libros

– Pack 7 libros Estuche especial Los Habitantes del Aire (edición especial limitada)

(edición especial limitada) Una corte de hielo y estrellas (edición especial)

(edición especial) Cuento de Amor propio (2ª edición)

(2ª edición) Reino de Cenizas, de Sarah J. Maas (edición especial limitada – Editorial Hidra)

(edición especial limitada – Editorial Hidra) Torre del Alba (edición limitada)

(edición limitada) Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva interactiva)

(edición ilustrada interactiva interactiva) Quicksilver – Vol. 1, edición especial tapa dura con cantos pintados

El top-3 sorprende y allí se destaca la presencia de Patricia Jebsen, una referente experta en e-commerce y transformación digital en Argentina, que trabajó en empresas importantes como Mercado Libre, Fallabella y Rappi, entre otras. En su libro, “Pensar diferente”, Patricia comparte el recorrido de una trayectoria profesional extraordinaria, con sus logros, desafíos, decisiones difíciles y momentos de reinvención.

image

En el segundo lugar “Biopausia”, de la coach de bienestar Gisela Gilges, es un libro que explora la necesidad de hacer pausas conscientes en la vida para evitar el agotamiento, usando historias familiares basadas en hechos reales para ilustrar cómo el no escuchar las señales del cuerpo y la mente (los "susurros" que se vuelven "gritos") puede llevar al quiebre, promoviendo la idea de "frenar a tiempo" como una forma de autocuidado y crecimiento, no de fracaso.

Completa el podio una obra imperecedera como lo es Harry Potter, de la autora escocesa J.K. Rowling. En este caso, el Estuche con el pack de siete libros de la saga juvenil creada ya hace más de 20 años fue la tercer obra más elegida en la Argentina y demustra que está más vigente que nunca.

Qué es Buscalibre y cómo funciona

Buscalibre es una empresa de ecommerce cross border especializada en la venta de libros físicos, que permite comprar títulos nacionales e importados y recibirlos en la puerta del hogar. La experiencia de compra es 100% local, con pagos en pesos argentinos, seguimiento online y entregas en todo el país, incluyendo opciones de envío en 24 horas.

Con siete años de trayectoria en Argentina, la empresa opera además en España, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y México, y anunció la próxima apertura de oficinas en el Reino Unido.