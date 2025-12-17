"
Robo de alhajas en Rawson: creen que conocían la rutina de la dueña

Un departamento del barrio 23 de Mayo fue escenario de un robo millonario de joyas. No hubo signos de violencia y la Policía investiga un hecho planificado con conocimiento previo de la rutina de la víctima.

Durante la siesta de este martes, personal policial de la Comisaría 25ª y de la División Criminalística trabajó durante varias horas en la investigación de un millonario robo de joyas ocurrido en un departamento del barrio 23 de Mayo, en el departamento Rawson.

La denuncia fue radicada por una mujer de 50 años, quien advirtió la sustracción de una importante cantidad de alhajas de oro y plata, valuadas en una suma elevada tanto por su valor económico como por su significado personal.

El departamento se encuentra ubicado en inmediaciones de calle Jorge Newbery, entre Perón y Juárez Celman, una zona donde, según relataron vecinos, no se escucharon ruidos ni movimientos extraños durante el horario en el que se habría producido el hecho.

Sin signos de violencia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que no se detectaron daños ni signos de violencia en puertas, ventanas ni accesos al inmueble. Los primeros peritajes realizados por Criminalística refuerzan la hipótesis de que el ingreso se habría producido sin forzar cerraduras.

Esta modalidad llevó a los investigadores a presumir que el robo habría sido planificado y que el autor o los autores conocían la rutina de la propietaria, así como la existencia y ubicación de las joyas dentro del departamento.

Hipótesis bajo análisis

Con el avance de las tareas investigativas, la Policía maneja dos líneas principales: que los responsables contaran con copias de las llaves, o que se trate de personas con acceso o vínculo previo con la víctima.

Por estas características, no se descarta la participación de alguien del entorno cercano, aunque por el momento no hay imputados ni detenidos.

En el lugar trabajó intensamente personal de Criminalística, que realizó el levantamiento de rastros y pericias con el objetivo de identificar a los responsables. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos, que continúa con la recolección de pruebas y testimonios.

Hasta el momento, el robo permanece sin esclarecimiento, mientras los investigadores avanzan en el análisis de movimientos, contactos y posibles sospechosos.

