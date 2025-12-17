Detuvieron a una mujer trans por ser acusada de extorsionar a un joven

De acuerdo con su relato, el vínculo se habría iniciado años atrás, cuando él aún era menor de edad, a través de redes sociales, donde mantuvieron conversaciones frecuentes e intercambiaron material privado. Con el tiempo, el denunciante decidió cortar el contacto al advertir aspectos de la identidad de su interlocutora que desconocía.

Siempre según la denuncia, a partir de ese momento la situación escaló: el joven comenzó a recibir mensajes insistentes y amenazas, en las que se le exigía dinero a cambio de no difundir el contenido íntimo. La presión, indicó, se volvió constante, motivo por el cual decidió acudir a la Justicia.

En una primera instancia, el expediente evaluó la posible existencia de grooming, dado que los contactos iniciales se habrían producido cuando el denunciante era menor. No obstante, los investigadores pusieron el foco en que la conducta se habría extendido en el tiempo y se habría agravado con la exigencia de dinero, lo que encuadra el hecho en otra figura penal.

Por estas características, la causa podría quedar tipificada como chantaje, una modalidad de extorsión prevista en el artículo 169 del Código Penal, que contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes, mediante amenazas contra el honor o la revelación de secretos, busquen obtener un beneficio indebido.

Mientras la acusada permanece detenida, la investigación continúa con el análisis del material digital y de los mensajes incorporados a la causa, elementos que serán clave para determinar la responsabilidad penal y el alcance de los hechos denunciados.

Fuentes judiciales remarcaron que esta metodología delictiva se viene registrando en distintos puntos del país, con casos similares de extorsión a partir de contenidos íntimos, y que, por ese motivo, la detención en San Juan tuvo repercusión a nivel nacional.