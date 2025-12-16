En consonancia con las medidas anunciadas para la planta de la Administración Pública Provincial, el Gobernador Marcelo Orrego dispuso que el bono extraordinario de $120.000 también alcance a los trabajadores contratados del Estado. El pago se realizará el 16 de enero del 2026, al igual que el resto de la planta de trabajadores de la Administración Pública.
Confirmaron que los contratados también recibirán un bono de fin de año
El monto que recibirán los contratado está siendo analizado por la cartera económica. Este lunes, el gobernador Orrego anunció que los empleados estatales recibirán un bono de 120 mil pesos en enero.