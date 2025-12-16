Confirmaron que los contratados también recibirán un bono de fin de año

Esta decisión reafirma el compromiso de la gestión provincial de brindar un acompañamiento equitativo a todo el equipo humano que integra el Estado sanjuanino.

Según el comunicado emitido, la medida reconoce la labor del personal contratado y busca mitigar el impacto del contexto económico actual, garantizando que el beneficio llegue de manera efectiva a quienes prestan servicios en las distintas reparticiones.