Confirmaron que los contratados también recibirán un bono de fin de año

El monto que recibirán los contratado está siendo analizado por la cartera económica. Este lunes, el gobernador Orrego anunció que los empleados estatales recibirán un bono de 120 mil pesos en enero.

En consonancia con las medidas anunciadas para la planta de la Administración Pública Provincial, el Gobernador Marcelo Orrego dispuso que el bono extraordinario de $120.000 también alcance a los trabajadores contratados del Estado. El pago se realizará el 16 de enero del 2026, al igual que el resto de la planta de trabajadores de la Administración Pública.

Esta decisión reafirma el compromiso de la gestión provincial de brindar un acompañamiento equitativo a todo el equipo humano que integra el Estado sanjuanino.

Según el comunicado emitido, la medida reconoce la labor del personal contratado y busca mitigar el impacto del contexto económico actual, garantizando que el beneficio llegue de manera efectiva a quienes prestan servicios en las distintas reparticiones.

