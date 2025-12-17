Sofía Gonet quebró en llanto y abandonó la grabación de MasterChef

Embed

Experta en cuestiones mediáticas, más tarde Yanina Latorre dio su visión sobre el futuro de la pareja . “Chicos, es raro. Yo creo que van a volver”, deslizó contundente dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.

Asimismo, reveló que le consultó a la influencer si continuaba en contacto con Homero, y la respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, sí… nos reímos de los memes”. Al tiempo que agregó que Sofía y Pettinato, luego de anteriores peleas, seguían de novios a escondidas a pesar de sus amistades y familiares. “Como saben que es tóxico y su entorno no se lo aconseja, se ven a escondidas, y parece que él la cag…”, señaló la también angelita.

Y sobre si semejante escandalete podrá afectar más al hijo de Roberto Pettinato que a Gonet, Yanina fue directa: “No creo, ella tiene un personaje controversial, que va y viene. A él le puede jugar más en contra”, concluyó.