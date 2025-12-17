El escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato tal parece que está lejos apagarse luego de los violentos chats expuestos por ambos durante el fin de semana. Así, tras su incursión en MasterChef Celebrity, en reemplazo momentáneo de Maxi López, ahora fue Yanina Latorre quien aportó detalles sobre el estado de ánimo de la influencuer quien también participa del reality de Telefe.
Sofía Gonet quebró en llanto y abandonó la grabación de MasterChef
Yanina Latorre aportó más información de la relación de Sofía Gonet y Homero Pettinato. La influencer abandonó la grabación de Masterchef por una crisis de llanto.