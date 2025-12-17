"
Sofía Gonet quebró en llanto y abandonó la grabación de MasterChef

Yanina Latorre aportó más información de la relación de Sofía Gonet y Homero Pettinato. La influencer abandonó la grabación de Masterchef por una crisis de llanto.

El escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato tal parece que está lejos apagarse luego de los violentos chats expuestos por ambos durante el fin de semana. Así, tras su incursión en MasterChef Celebrity, en reemplazo momentáneo de Maxi López, ahora fue Yanina Latorre quien aportó detalles sobre el estado de ánimo de la influencuer quien también participa del reality de Telefe.

Ocurre que justamente este lunes 15 de diciembre cuando Latorre debía comenzar a participar en el concurso le tocó coincidir con La Reini, y por supuesto lo primero que hizo fue preguntarle por el escandaloso momento que estaba viviendo.

“La vi bien, me dijo que no estaba arrepentida de nada, que lo volvería a hacer”, contó Yanina en diálogo con Intrusos (América TV) si bien la tranquilidad duró poco. Tal parece que en medio de la grabación Sofía se quebró y debió abandonar el estudio en pleno ataque de llanto. “Después, en el medio de la grabación se puso a llorar, tuvo que abandonar la grabación y volvió”, confió la conductora de SQP.

Experta en cuestiones mediáticas, más tarde Yanina Latorre dio su visión sobre el futuro de la pareja . “Chicos, es raro. Yo creo que van a volver”, deslizó contundente dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.

Asimismo, reveló que le consultó a la influencer si continuaba en contacto con Homero, y la respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, sí… nos reímos de los memes”. Al tiempo que agregó que Sofía y Pettinato, luego de anteriores peleas, seguían de novios a escondidas a pesar de sus amistades y familiares. “Como saben que es tóxico y su entorno no se lo aconseja, se ven a escondidas, y parece que él la cag…”, señaló la también angelita.

Y sobre si semejante escandalete podrá afectar más al hijo de Roberto Pettinato que a Gonet, Yanina fue directa: “No creo, ella tiene un personaje controversial, que va y viene. A él le puede jugar más en contra”, concluyó.

FUENTE: Primicias Ya

