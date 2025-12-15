Impulsarán sorteos solidarios a favor de ONGs de la provincia

El documento establece la voluntad concurrente de ambas partes de “explorar, diseñar e implementar un régimen de sorteos especiales de carácter solidario”, con modalidades como Cruzada Solidaria, Sorteo de Cupones u otras alternativas equivalentes, siempre dentro del marco normativo vigente y de lo aprobado por el Consejo de Administración de la Caja de Acción Social.

En ese esquema, el Ministerio, a través de la Dirección de Cultos y ONG, asumió el compromiso de suministrar y mantener actualizado el listado de entidades beneficiarias que reúnan los requisitos legales y estatutarios para participar, con el propósito de asegurar transparencia y preservar la finalidad social de la iniciativa.

La Carta de Intención también define el destino de los premios, que quedarán asignados a la entidad que resulte beneficiaria para la ejecución de proyectos o la adquisición de bienes vinculados a sus necesidades operativas o misionales, según lo establecido por la Caja de Acción Social.

Acompañó la rúbrica el Gerente de Juegos de la Caja de Acción Social, Rolando Hector Tello.