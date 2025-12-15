"
Impulsarán sorteos solidarios a favor de ONGs de la provincia

La iniciativa del Gobierno de San Juan y la Caja de Acción Social, busca fortalecer el trabajo de organizaciones no gubernamentales, con premios destinados a proyectos o bienes para las entidades beneficiarias.

El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través de la Caja de Acción Social formalizaron la firma de una Carta de Intención orientada a diseñar e implementar un régimen de sorteos especiales con finalidad social, destinado a canalizar apoyo hacia organizaciones no gubernamentales de la provincia.

El acto fue encabezado por la ministra de Gobierno, Laura Palma; acompañada por el presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina; y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, quienes formalización del instrumento y rubricaron la documentación correspondiente.

El documento establece la voluntad concurrente de ambas partes de “explorar, diseñar e implementar un régimen de sorteos especiales de carácter solidario”, con modalidades como Cruzada Solidaria, Sorteo de Cupones u otras alternativas equivalentes, siempre dentro del marco normativo vigente y de lo aprobado por el Consejo de Administración de la Caja de Acción Social.

En ese esquema, el Ministerio, a través de la Dirección de Cultos y ONG, asumió el compromiso de suministrar y mantener actualizado el listado de entidades beneficiarias que reúnan los requisitos legales y estatutarios para participar, con el propósito de asegurar transparencia y preservar la finalidad social de la iniciativa.

La Carta de Intención también define el destino de los premios, que quedarán asignados a la entidad que resulte beneficiaria para la ejecución de proyectos o la adquisición de bienes vinculados a sus necesidades operativas o misionales, según lo establecido por la Caja de Acción Social.

Acompañó la rúbrica el Gerente de Juegos de la Caja de Acción Social, Rolando Hector Tello.

