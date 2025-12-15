El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través de la Caja de Acción Social formalizaron la firma de una Carta de Intención orientada a diseñar e implementar un régimen de sorteos especiales con finalidad social, destinado a canalizar apoyo hacia organizaciones no gubernamentales de la provincia.
Impulsarán sorteos solidarios a favor de ONGs de la provincia
La iniciativa del Gobierno de San Juan y la Caja de Acción Social, busca fortalecer el trabajo de organizaciones no gubernamentales, con premios destinados a proyectos o bienes para las entidades beneficiarias.