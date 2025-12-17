Garry Kaspárov sorprendido con el nivel del pibe Faustino Oro
Garry Kaspárov, Gran Maestro internacional de ajedrez y actual político, reaccionó en las redes tras la actuación del argentino Faustino Oro, de sólo 12 años.
El Gran Maestro internacional (GM) de ajedrez y actual político y activista Garry Kaspárov se mostró atento a la evolución del argentino Faustino Oro, quien con solo 12 años es uno de los jugadores con más potencial del mundo.
El croata de 62 años publicó un posteo en la red social X con el emoji de los ojos atentos, en respuesta a una publicación sobre el argentino.
En la publicación mencionada, se destacaba que el argentino superó los 2600 puntos de rendimiento en un torneo por segunda vez en su carrera y, de alcanzarlo por tercera vez dentro de los próximos tres meses, Oro podría convertirse en el Gran Maestro internacional más joven de la historia.
Con un ascenso impresionante en la consideración de los mejores ajedrecistas de la actualidad, Faustino Oro volvió a hacer historia y concluyó su segundo torneo con un resultado final por encima de los 2600 puntos.
El posteo de Garry Kasparov en X.
Esta cifra es fundamental porque es la que podría convertir al joven argentino en el Gran Maestro más joven desde la invención del término, que fue implementado en torneos en 1907 y es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) desde 1950.
Así, quien consiga tres torneos con puntuaciones superiores a 2600 y mantenga una puntuación Elo mínima de 2500 puede ser seleccionado por la FIDE como Gran Maestro, el título de mayor calibre en el deporte.
Oro había conseguido su primera puntuación superior a 2600 en septiembre de este año, en el torneo Leyendas y Prodigios realizado en Madrid, y consiguió su segunda “norma” de Gran Maestro en la cuarta edición del torneo Magistral Szmetan-Giardelli, en nuestro país.
De esta forma, el niño nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, cuya puntuación Elo es de 2503 tiene tres meses para conseguir la tercera norma y poder ser seleccionado como GM, algo que despertó la atención del histórico ajedrecista Garry Kaspárov, quien había sido el campeón del Mundo más joven de la historia en 1985, también con 12 años.