Garry Kaspárov sorprendido con el nivel del pibe Faustino Oro

Con un ascenso impresionante en la consideración de los mejores ajedrecistas de la actualidad, Faustino Oro volvió a hacer historia y concluyó su segundo torneo con un resultado final por encima de los 2600 puntos.

Esta cifra es fundamental porque es la que podría convertir al joven argentino en el Gran Maestro más joven desde la invención del término, que fue implementado en torneos en 1907 y es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) desde 1950.

Así, quien consiga tres torneos con puntuaciones superiores a 2600 y mantenga una puntuación Elo mínima de 2500 puede ser seleccionado por la FIDE como Gran Maestro, el título de mayor calibre en el deporte.

Oro había conseguido su primera puntuación superior a 2600 en septiembre de este año, en el torneo Leyendas y Prodigios realizado en Madrid, y consiguió su segunda “norma” de Gran Maestro en la cuarta edición del torneo Magistral Szmetan-Giardelli, en nuestro país.

De esta forma, el niño nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, cuya puntuación Elo es de 2503 tiene tres meses para conseguir la tercera norma y poder ser seleccionado como GM, algo que despertó la atención del histórico ajedrecista Garry Kaspárov, quien había sido el campeón del Mundo más joven de la historia en 1985, también con 12 años.