Ian Lucas reaccionó a un posteo de Evangelina Anderson y encendió las redes

Lo cierto es que en las últimas horas una foto que subió la modelo a su cuenta de Instagram de verano desató el comentario descontrolado del youtuber, el cual no pasó desapercibido por los demás usuarios.

ian lucas comentario foto bikini evangelina anderson

Evangelina Anderson subió una serie de imágenes luciendo un nuevo conjunto de bikini de color blanca para disfrutar del verano y el joven youtuber comentó con picardía el posteo: "Qué linda", expresó causando una andanada de comentarios del resto de los internautas ante los rumores de romance que los vincula hace tiempo.