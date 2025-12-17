Los rumores de algo más de buena onda en el ambiente laboral en MasterChef Celebrity (Telefe) entre Ian Lucas y Evangelina Anderson vienen desde hace varias semanas aunque ambos lo niegan en público y ponen paños fríos a los trascendidos y la muy buena onda que evidencian al aire.
Ian Lucas reaccionó a un posteo de Evangelina Anderson y encendió las redes
Evangelina Anderson subió una foto en bikini y Ian Lucas estuvo rápido para comentar. "Que linda" escribió el Youtuber y los seguidores se ilusionaron con el romance.