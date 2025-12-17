"
Evangelina Anderson

Ian Lucas reaccionó a un posteo de Evangelina Anderson y encendió las redes

Evangelina Anderson subió una foto en bikini y Ian Lucas estuvo rápido para comentar. "Que linda" escribió el Youtuber y los seguidores se ilusionaron con el romance.

Los rumores de algo más de buena onda en el ambiente laboral en MasterChef Celebrity (Telefe) entre Ian Lucas y Evangelina Anderson vienen desde hace varias semanas aunque ambos lo niegan en público y ponen paños fríos a los trascendidos y la muy buena onda que evidencian al aire.

Lo cierto es que en las últimas horas una foto que subió la modelo a su cuenta de Instagram de verano desató el comentario descontrolado del youtuber, el cual no pasó desapercibido por los demás usuarios.

ian lucas comentario foto bikini evangelina anderson

Evangelina Anderson subió una serie de imágenes luciendo un nuevo conjunto de bikini de color blanca para disfrutar del verano y el joven youtuber comentó con picardía el posteo: "Qué linda", expresó causando una andanada de comentarios del resto de los internautas ante los rumores de romance que los vincula hace tiempo.

"Jugátela mas Ian Ja", "Vamo Dios", "Por fin", "Qué bien comes Eva", fueron algunos de los comentarios que recibió Ian Lucas ante ese elogio a la foto de su compañera en MasterChef Celebrity.

Cabe recordar que la modelo se separó del ex futbolista Martín Demichelis hace ya tiempo y se hizo público a mediados de este año. Por su parte, Ian Lucas reconoció en recientes declaraciones al programa Intrusos (América Tv) que nunca salió solo con la modelo sino con el resto de los compañeros del reality. Y ante la consulta de si ya conoció el edificio donde vive Evangelina respondió entre risas: "Un día si me invitan voy", lanzó el youtuber con total sinceridad.

FUENTE: Primicias Ya

