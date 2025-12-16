"
Martes con cielo despejado en San Juan y temperaturas en ascenso

La mínima que se registró fue de 19°C, en tanto, se espera que la máxima ascienda a los 32°C.

Este martes, San Juan amaneció con cielo despejado y sol pleno durante las primeras horas del día. La temperatura mínima registrada fue de 18 °C, mientras que la máxima prevista alcanzaría los 32 °C. Hacia la tarde, se espera la aparición de algunas nubes, aunque sin cambios significativos en las condiciones generales del tiempo.

La jornada estará acompañada por una brisa leve proveniente del sector norte, que rotará hacia el sureste con el correr de las horas.

En cuanto al pronóstico extendido, el miércoles presentará condiciones similares, con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas. Se prevé una mínima de 19 °C y una máxima que podría llegar a los 35 °C, con viento predominante del sector norte.

