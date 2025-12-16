Martes con cielo despejado en San Juan y temperaturas en ascenso

La jornada estará acompañada por una brisa leve proveniente del sector norte, que rotará hacia el sureste con el correr de las horas.

En cuanto al pronóstico extendido, el miércoles presentará condiciones similares, con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas. Se prevé una mínima de 19 °C y una máxima que podría llegar a los 35 °C, con viento predominante del sector norte.