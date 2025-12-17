Robaron $1,3 millones a un chofer de Uber y detuvieron a cinco hombres armados

image

De acuerdo con la denuncia, Galván tomó un viaje en calle Las Heras, antes de llegar al Cementerio de la Capital. Allí subieron cuatro hombres, quienes solicitaron ser trasladados hasta Ruta 40 y calle Oro.

Al llegar al destino y detener la marcha, el sujeto que viajaba en el asiento del acompañante extrajo un arma de fuego y lo amenazó, mientras que otro lo tomó del cuello para inmovilizarlo. En pocos segundos, entre los cuatro lo redujeron y le robaron un iPhone 12, una billetera con $1.300.000 en efectivo y documentación personal.

Privación de la libertad y detenidos en Capital

El segundo hecho comenzó en el interior de Villa Las Rosas y finalizó en Concepción, departamento Capital. Según fuentes policiales, cuatro hombres acusaron a otro sujeto de haber cometido un robo la semana pasada y le exigieron la devolución de pertenencias.

Ante la negativa, lo subieron por la fuerza a un Peugeot 504 y uno de los agresores le cortó el cuero cabelludo con un arma blanca, en un claro acto de intimidación. Luego lo trasladaron contra su voluntad por distintos puntos, bajo amenazas.

La situación fue advertida por la Policía en el cruce de calles Corrientes y Sarmiento, donde interceptaron el vehículo y detuvieron a los cinco ocupantes, todos con antecedentes penales.

Durante la requisa se secuestraron un arma tumbera, un arma blanca —con la que se produjo la agresión— y una réplica de juguete similar a una pistola 9 milímetros.

Si bien la víctima se negó a realizar la denuncia, Flagrancia actuó de oficio y se abrió un legajo por lesiones, privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de fuego. Los detenidos permanecen alojados en los calabozos de la dependencia Santa Lucía Este.