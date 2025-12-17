Robaron $1,3 millones a un chofer de Uber y detuvieron a cinco hombres armados
Un chofer de Uber fue asaltado a punta de pistola en Chimbas y le robaron $1.300.000. En otro hecho, cinco hombres fueron detenidos tras un violento ataque y privación de la libertad en Capital.
Dos graves hechos policiales se registraron en las últimas horas en el Gran San Juan, uno de ellos con un asalto a un chofer de Uber en Chimbas y otro que terminó con cinco detenidos en el departamento Capital.
Asalto a un chofer de Uber en Chimbas
El primer episodio ocurrió minutos después de las 2 de la madrugada de este martes 16 de diciembre, en inmediaciones de calle Oro y Ruta Nacional 40, en Chimbas. La víctima fue Sergio Galván (30), trabajador de la aplicación Uber, según informaron fuentes judiciales.
De acuerdo con la denuncia, Galván tomó un viaje en calle Las Heras, antes de llegar al Cementerio de la Capital. Allí subieron cuatro hombres, quienes solicitaron ser trasladados hasta Ruta 40 y calle Oro.
Al llegar al destino y detener la marcha, el sujeto que viajaba en el asiento del acompañante extrajo un arma de fuego y lo amenazó, mientras que otro lo tomó del cuello para inmovilizarlo. En pocos segundos, entre los cuatro lo redujeron y le robaron un iPhone 12, una billetera con $1.300.000 en efectivo y documentación personal.
Privación de la libertad y detenidos en Capital
El segundo hecho comenzó en el interior de Villa Las Rosas y finalizó en Concepción, departamento Capital. Según fuentes policiales, cuatro hombres acusaron a otro sujeto de haber cometido un robo la semana pasada y le exigieron la devolución de pertenencias.
Ante la negativa, lo subieron por la fuerza a un Peugeot 504 y uno de los agresores le cortó el cuero cabelludo con un arma blanca, en un claro acto de intimidación. Luego lo trasladaron contra su voluntad por distintos puntos, bajo amenazas.
La situación fue advertida por la Policía en el cruce de calles Corrientes y Sarmiento, donde interceptaron el vehículo y detuvieron a los cinco ocupantes, todos con antecedentes penales.
Durante la requisa se secuestraron un arma tumbera, un arma blanca —con la que se produjo la agresión— y una réplica de juguete similar a una pistola 9 milímetros.
Si bien la víctima se negó a realizar la denuncia, Flagrancia actuó de oficio y se abrió un legajo por lesiones, privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de fuego. Los detenidos permanecen alojados en los calabozos de la dependencia Santa Lucía Este.