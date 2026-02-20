"
Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumento y gremios piden revisión

El Ejecutivo propuso un 5% en marzo y otro 5% en junio, además de mejorar la Ayuda Escolar y otros ítems. Los gremios bajarán la propuesta a las bases, pero exigen revisión antes.

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) sumó un nuevo capítulo este jueves, con una oferta oficial que intentó mejorar los números sobre la mesa, pero que aún no logra cerrar la brecha con las expectativas sindicales.

En la reunión paritaria, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta "superadora" respecto al encuentro anterior. El núcleo de la oferta consiste en un incremento del 10% desdoblado en dos tramos: un 5% a cobrar con los haberes de marzo y el restante 5% en junio de 2026.

Los "extras" para endulzar el bolsillo

Más allá del porcentaje al básico, el Gobierno puso el foco en los ítems no remunerativos y de pago único para intentar destrabar el conflicto en el inicio del ciclo lectivo:

  • Ayuda Escolar: Se eleva a $100.000 por hijo, pagadero con el sueldo de febrero.
  • Equipamiento Docente: Se abonará una suma de $128.801,76 también con los haberes de febrero.
  • Códigos del Nomenclador: Se ofreció incrementar en 4 puntos el código A01 y en 4 puntos el código E60, ambos a partir de marzo.

El punto de discordia: la revisión

Si bien los gremios tomaron nota de los números para bajarlos a las bases, el clima en la sala de reuniones se tensó al discutir los plazos. La propuesta oficial incluye una cláusula de revisión recién en el mes de junio.

Esta condición fue rechazada de plano por la intersindical. Los representantes gremiales argumentaron que, en un contexto inflacionario incierto, es imposible aceptar una "paritaria cerrada" por cuatro meses sin garantías. Exigen que quede por escrito el compromiso de reunirse antes de junio si la inflación supera los porcentajes acordados, para no perder poder adquisitivo.

La negociación pasó a un cuarto intermedio y las partes volverán a verse las caras la semana que viene, con la esperanza de acercar posiciones antes de que las bases definan medidas de fuerza o aceptación.

