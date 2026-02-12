Paritaria docente: reunión y expectativa por la oferta con alerta de paro

Cabe recordar que, en el encuentro realizado el viernes pasado, el Gobierno adelantó que evalúa otorgar incrementos en dos tramos, en marzo y junio, aunque sin precisar porcentajes. Ese dato es uno de los más esperados por los gremios en esta jornada.

La mesa paritaria está encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en representación del Ejecutivo provincial. Del lado sindical participan los secretarios generales Daniel Quiroga (AMET), Patricia Quiroga (UDAP) y Karina Navarro (UDA), quienes transmiten el reclamo de recomposición salarial frente al impacto de la inflación.

Mientras avanzan las negociaciones, el inicio del ciclo lectivo permanece condicionado al resultado de las conversaciones y a la respuesta oficial sobre los salarios.