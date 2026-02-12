"
Paritaria docente: reunión y expectativa por la oferta con alerta de paro

Gobierno y gremios retomaron este jueves la paritaria docente en San Juan, a la espera de una propuesta salarial concreta. UDAP ya anunció un paro para el 2 de marzo si no hay acuerdo.

Luego de la primera reunión paritaria entre el Gobierno provincial y los tres gremios que representan a los docentes estatales —UDAP, UDA y AMET—, este jueves por la siesta comenzó el segundo encuentro clave en el marco de la negociación salarial.

Se trata de una instancia decisiva, ya que en la reunión inicial el Ejecutivo no presentó una propuesta concreta de aumento, sino que expuso ante los representantes sindicales el panorama económico y financiero de la provincia.

Pese a que las conversaciones recién comienzan, desde UDAP ya anticiparon una medida de fuerza para el próximo 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2026, en caso de no alcanzar un acuerdo satisfactorio.

Cabe recordar que, en el encuentro realizado el viernes pasado, el Gobierno adelantó que evalúa otorgar incrementos en dos tramos, en marzo y junio, aunque sin precisar porcentajes. Ese dato es uno de los más esperados por los gremios en esta jornada.

La mesa paritaria está encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en representación del Ejecutivo provincial. Del lado sindical participan los secretarios generales Daniel Quiroga (AMET), Patricia Quiroga (UDAP) y Karina Navarro (UDA), quienes transmiten el reclamo de recomposición salarial frente al impacto de la inflación.

Mientras avanzan las negociaciones, el inicio del ciclo lectivo permanece condicionado al resultado de las conversaciones y a la respuesta oficial sobre los salarios.

