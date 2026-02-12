Luego de la primera reunión paritaria entre el Gobierno provincial y los tres gremios que representan a los docentes estatales —UDAP, UDA y AMET—, este jueves por la siesta comenzó el segundo encuentro clave en el marco de la negociación salarial.
Paritaria docente: reunión y expectativa por la oferta con alerta de paro
Gobierno y gremios retomaron este jueves la paritaria docente en San Juan, a la espera de una propuesta salarial concreta. UDAP ya anunció un paro para el 2 de marzo si no hay acuerdo.