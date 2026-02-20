Explosión en Gendarmería: el Gobierno impulsa una denuncia y no descarta delitos graves
Un paquete que permanecía guardado desde hacía al menos cuatro meses explotó este viernes en la sede académica de Gendarmería, en Paseo Colón al 500. Cuatro efectivos resultaron heridos y el Gobierno prepara una presentación judicial para impulsar la investigación, aunque reconoce que aún no hay indicios sobre los responsables.
La explosión ocurrió cerca de las 13.49 en el edificio de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicado en Avenida Paseo Colón 533, en el barrio porteño de Monserrat.
Según la reconstrucción preliminar, el estallido se produjo cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que había sido recibida al menos cuatro meses atrás y permanecía bajo resguardo en el piso 11. Al abrir el paquete, se activó un artefacto explosivo.
El hecho dejó cuatro efectivos heridos: dos de ellos con quemaduras fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich, mientras que un tercero fue asistido en el lugar y un cuarto recibió oxígeno. Las autoridades confirmaron que todos se encuentran fuera de peligro.
Evacuación y operativo especial
Tras la explosión, se desplegó un amplio operativo de seguridad. Intervinieron la Policía de la Ciudad, Bomberos, el SAME, el Departamento de Explosivos y la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina. De manera preventiva fueron evacuadas 320 personas: 120 del edificio donde ocurrió la detonación y 200 del inmueble contiguo, ubicado en Paseo Colón 525.
Además del paquete que explotó, había otras dos encomiendas que fueron sometidas a análisis. Minutos antes de las 15, los especialistas descartaron que representaran un riesgo adicional.
El Gobierno prepara una presentación judicial
En paralelo al operativo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se trasladó a la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de coordinar la respuesta institucional.
Desde el Ejecutivo señalaron que se prepara una presentación judicial para impulsar la investigación y aportar información recopilada por las áreas de Seguridad e Inteligencia. Buscan determinar el origen del envío, la composición del explosivo y la eventual responsabilidad penal.
No se descarta que la causa pueda encuadrarse en figuras como intimidación pública o estrago, aunque primero deberán conocerse los resultados de las pericias.
Qué es la Escuela Superior de Gendarmería
La Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina es la unidad académica de la fuerza dedicada al perfeccionamiento y actualización de oficiales. Funciona como Unidad Académica de Posgrados a través del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA), que ofrece licenciaturas y cursos de especialización en áreas como Seguridad Pública, Administración Pública y Criminalística.
Qué se investiga ahora
Por estas horas, la Justicia busca esclarecer:
Quién envió el paquete
Qué tipo de explosivo fue utilizado
Por qué la encomienda permaneció guardada durante meses
Si el hecho encuadra en delitos federales graves
