Explosión en Gendarmería: el Gobierno impulsa una denuncia y no descarta delitos graves

Evacuación y operativo especial

Tras la explosión, se desplegó un amplio operativo de seguridad. Intervinieron la Policía de la Ciudad, Bomberos, el SAME, el Departamento de Explosivos y la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina. De manera preventiva fueron evacuadas 320 personas: 120 del edificio donde ocurrió la detonación y 200 del inmueble contiguo, ubicado en Paseo Colón 525.

Además del paquete que explotó, había otras dos encomiendas que fueron sometidas a análisis. Minutos antes de las 15, los especialistas descartaron que representaran un riesgo adicional.

El Gobierno prepara una presentación judicial

En paralelo al operativo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se trasladó a la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de coordinar la respuesta institucional.

Desde el Ejecutivo señalaron que se prepara una presentación judicial para impulsar la investigación y aportar información recopilada por las áreas de Seguridad e Inteligencia. Buscan determinar el origen del envío, la composición del explosivo y la eventual responsabilidad penal.

No se descarta que la causa pueda encuadrarse en figuras como intimidación pública o estrago, aunque primero deberán conocerse los resultados de las pericias.

Qué es la Escuela Superior de Gendarmería

La Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina es la unidad académica de la fuerza dedicada al perfeccionamiento y actualización de oficiales. Funciona como Unidad Académica de Posgrados a través del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA), que ofrece licenciaturas y cursos de especialización en áreas como Seguridad Pública, Administración Pública y Criminalística.

image Paquete bomba en la Escuela de Gendarmería: el envío estaba dirigido al exdirector Diego Gasparutti

Qué se investiga ahora

Por estas horas, la Justicia busca esclarecer:

Quién envió el paquete Qué tipo de explosivo fue utilizado Por qué la encomienda permaneció guardada durante meses Si el hecho encuadra en delitos federales graves Embed - CARTA BOMBA EN ESCUELA DE GENDARMERÍA: PAQUETE SOSPECHOSO EN CENTRO DE MERCADO LIBRE Evacuaron el depósito por prevención. #argentina #A24 #gendarmería @a24noticias CARTA BOMBA EN ESCUELA DE GENDARMERÍA: PAQUETE SOSPECHOSO EN CENTRO DE MERCADO LIBRE Evacuaron el depósito por prevención. #argentina #A24 #gendarmería sonido original - A24.com - A24.com

El edificio permaneció bajo custodia mientras continúan las pericias técnicas.