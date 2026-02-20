Reunión paritaria docente: gremios vuelven a negociar con el Gobierno

El encuentro se da en un contexto de fuerte malestar en las bases. La última propuesta del Gobierno fue rechazada por los docentes, lo que tensó aún más la negociación. En ese marco, desde UDAP ya adelantaron la posibilidad de convocar a una huelga el próximo 2 de marzo, fecha prevista para el inicio oficial del ciclo lectivo.

La oferta más reciente presentada por la administración que encabeza el gobernador Marcelo Orrego incluyó varios puntos. Entre ellos, elevar la ayuda escolar a 100 mil pesos por hijo, a pagarse en febrero; un incremento del 5% en el Valor Índice; una suba de 6 puntos en el código E60 para marzo; y otro aumento del 5% en el Valor Índice previsto para junio.