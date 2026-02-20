"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > paritaria

Reunión paritaria docente: gremios vuelven a negociar con el Gobierno

El Ejecutivo provincial y los gremios UDAP, UDA y AMET volvieron a reunirse desde las 16:30 en el Centro Cívico para intentar destrabar la negociación salarial. La última propuesta oficial fue rechazada por las bases y ya hay advertencias de paro para el inicio del ciclo lectivo.

La paritaria docente sumó este viernes un nuevo capítulo. Desde las 16:30, representantes del Ejecutivo provincial y de los gremios UDAP, UDA y AMET se reúnen en el Centro Cívico con la intención de alcanzar un acuerdo salarial que, hasta ahora, sigue sin aparecer.

El encuentro se da en un contexto de fuerte malestar en las bases. La última propuesta del Gobierno fue rechazada por los docentes, lo que tensó aún más la negociación. En ese marco, desde UDAP ya adelantaron la posibilidad de convocar a una huelga el próximo 2 de marzo, fecha prevista para el inicio oficial del ciclo lectivo.

La oferta más reciente presentada por la administración que encabeza el gobernador Marcelo Orrego incluyó varios puntos. Entre ellos, elevar la ayuda escolar a 100 mil pesos por hijo, a pagarse en febrero; un incremento del 5% en el Valor Índice; una suba de 6 puntos en el código E60 para marzo; y otro aumento del 5% en el Valor Índice previsto para junio.

Te puede interesar...

Sin embargo, la propuesta no logró conformar a los educadores, que reclaman una recomposición mayor frente al impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Con el calendario escolar cada vez más cerca, la negociación entra en una etapa clave. El desafío para ambas partes será acercar posiciones y evitar que el conflicto se traslade al inicio de clases.

Temas

Te puede interesar