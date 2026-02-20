La paritaria docente sumó este viernes un nuevo capítulo. Desde las 16:30, representantes del Ejecutivo provincial y de los gremios UDAP, UDA y AMET se reúnen en el Centro Cívico con la intención de alcanzar un acuerdo salarial que, hasta ahora, sigue sin aparecer.
Reunión paritaria docente: gremios vuelven a negociar con el Gobierno
El Ejecutivo provincial y los gremios UDAP, UDA y AMET volvieron a reunirse desde las 16:30 en el Centro Cívico para intentar destrabar la negociación salarial. La última propuesta oficial fue rechazada por las bases y ya hay advertencias de paro para el inicio del ciclo lectivo.