Explotó una carta bomba en la Escuela de Gendarmería y hay cuatro heridos

De manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525. Además, se dispuso un operativo de seguridad en la zona y la investigación quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi.

Las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, que según la cartera de Seguridad, es "el equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos".

El presunto destinatario del paquete sería el comandante mayor retirado Diego Gasparutti, director de la escuela entre 2021 y 2022, que fue hoy a buscar el paquete que habría sido dejado a su nombre hace cuatro meses.

Se habrían recibido tres paquetes y solamente uno detonó. Se trataría de una carga de explosivo plástico que es aplastado en forma de lámina, lo que permite que se envuelto en un sobre que puede ser enviado como carta.

Además de los tres heridos una cuarta persona tuvo que ser asistida por el estado de conmoción que le produjo el hecho.

La calle Paseo Colón a la altura de México fue cortada por 11 móviles policiales pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires que realiza un cordón para dar inicio a las tareas de peritaje. Además, se evacúo el edificio de la sede de Gendarmería y se evalúa hacer lo mismo con viviendas aledaños.

A las 15, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva se retiró del lugar sin brindar declaraciones y luego de recibir el parte policial. Por la tarde, otro de los artefactos fue explotado de manera controlado por las fuerzas de seguridad. La causa quedó caratulada como "estrago e intimidación pública".

La explicación de un perito forense

El perito forense Fernando Cardini explicó que en este tipo de casos suelen ser "paquetes que llevan un sistema de movimiento" con un "detonante de apertura" y detalló que se trata de "sistemas de detonación a base de mercurio".

Además, indicó hay "que ver el tamaño del paquete" y adelantó que "los residuos que quedaron nos van a indicar el tipo de explosivo y los restos indicaran la parte mecánica o de movimiento".

Sobre las posibilidades de prevenir este tipo de episodios, remarcó que "si hacés bien el escaneo de seguridad debería saltar inmediatamente".