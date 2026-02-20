La Dirección Provincial de Vialidad actualizó el estado de las rutas sanjuaninas. Debido a la realización de trabajos de mantenimiento y problemas estructurales, se solicita a los conductores circular con cuidado y respetar la señalización de los equipos que trabajan en calzada.
Estado de rutas en San Juan: alerta por tramos intransitables y máquinas en calzada
Vialidad Provincial emitió el informe para este viernes 20 de febrero. Se mantienen cortes totales en Valle Fértil y Pocito.