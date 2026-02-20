"
Estado de rutas en San Juan: alerta por tramos intransitables y máquinas en calzada

Vialidad Provincial emitió el informe para este viernes 20 de febrero. Se mantienen cortes totales en Valle Fértil y Pocito.

La Dirección Provincial de Vialidad actualizó el estado de las rutas sanjuaninas. Debido a la realización de trabajos de mantenimiento y problemas estructurales, se solicita a los conductores circular con cuidado y respetar la señalización de los equipos que trabajan en calzada.

Alerta: Sectores Intransitables

Dos puntos de la provincia presentan restricciones totales de circulación:

  • Valle Fértil: El Camino a Sierra de Elizondo se encuentra INTRANSITABLE. Hay maquinaria pesada trabajando en la zona para restablecer el paso.

  • Pocito: La RP 159 (Calle 6), en su cruce con calle Chacabuco, permanece CLAUSURADA por el hundimiento de la loza de un puente.

    • Desvío: Tomar calle Chacabuco hacia RP 155, luego Costa Canal para retomar Calle 6.

Relevamiento por Departamento

Puntos con equipos trabajando

  • Valle Fértil: Precaución Ischigualasto (hasta 3° estación), RP 507, RP 523 y RP 511 (límite con La Rioja).
  • Iglesia: Precaución RP 430 (hacia San Guillermo) y RP 405 (Tudcum a Rodeo).
  • Jáchal: Precaución RP 478 (El Volcán), RP 453 (Gran China) y RP 456 (Eugenio Flores).
  • Sarmiento Precaución RP 351 (Retamito) y RP 162 (Punta del Médano).
  • Calingasta: Precaución RP 406 en el tramo de Tamberías.

