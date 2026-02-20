El oficialismo logró dictamen de la reforma laboral en el Senado

Desde el bloque oficialista se mostraron confiados en lograr la sanción definitiva en la sesión prevista para el viernes próximo.

Fuerte rechazo de la oposición

El debate estuvo atravesado por cuestionamientos de la oposición, que denunció irregularidades en el proceso legislativo y alertó sobre el impacto de la norma en los derechos laborales y las finanzas provinciales y municipales.

El senador Jorge Capitanich calificó el procedimiento como “una violación flagrante” del reglamento y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, sostuvo que la reforma no tendrá impacto positivo en la generación de empleo.

En la misma línea, Mariano Recalde criticó que el proyecto “modifica 18 leyes y deroga 11 más”, señalando que fue tratado como un paquete integral sin debate específico por cada norma afectada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, expresó.

image

Otros legisladores opositores afirmaron que los cambios fueron negociados “a libro cerrado” y cuestionaron la política de reducción de impuestos impulsada por el oficialismo.

Cambios en las comisiones y estrategia oficialista

El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de las comisiones. Desde el PRO, Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la UCR, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia reemplazó a Bruno Olivera Lucero.

Con estos movimientos, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para garantizar el tratamiento en el recinto.

Desde el espacio libertario defendieron la rapidez del proceso como una muestra de “eficiencia” para modernizar un esquema laboral que consideran “vetusto”. Argumentaron que la reforma busca dinamizar el mercado laboral y fomentar la generación de empleo.

Amenazas de judicialización y tensión política

Durante el debate, varios senadores opositores anticiparon que recurrirán a la Justicia por presuntos incumplimientos reglamentarios y vicios de inconstitucionalidad.

Juliana Di Tullio cuestionó los plazos de citación a comisión y advirtió que la norma podría ser judicializada. Carlos Linares sostuvo que espera que “el pueblo argentino esté en la calle” cuando se trate el proyecto en el recinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2024695279396528525&partner=&hide_thread=false Intentaron todo. Con molotov, con piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores. NO PUDIERON.



La Reforma Laboral fue aprobada en Diputados. Y pronto será LEY.



De la mano de @JMilei, la Argentina vuelve a ser grande otra vez. pic.twitter.com/5BdMPhNQrW — Diego Santilli (@diegosantilli) February 20, 2026

El cruce discursivo también elevó el tono político, con acusaciones cruzadas entre legisladores oficialistas y opositores.

Al cierre, el oficialismo defendió la legitimidad del procedimiento y aseguró que la reforma apunta a establecer relaciones laborales “más libres”, en un contexto que describen como de baja en la tasa de desempleo.

La definición, el próximo viernes

La sesión que definirá el futuro de la Reforma Laboral quedó convocada para el viernes de la próxima semana en el recinto del Senado. De aprobarse, la iniciativa marcará uno de los cambios estructurales más importantes en materia laboral de los últimos años, en medio de un fuerte debate político y social.