De "me hackearon" a la confesión: condenado por distribuir material ilegal

En un primer momento negó los hechos, pero tras quedar detenido cambió su versión y aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado. Tres años en suspenso, con prisión condicional.

Un joven de 23 años de Rawson que inicialmente aseguró haber sido víctima de un hackeo terminó reconociendo ante la Justicia que era responsable de consumir y distribuir material de abuso y explotación sexual infantil. Este viernes fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras un acuerdo de juicio abreviado.

El condenado es Kevin Emanuel Espina, desocupado y domiciliado en el barrio La Jarilla. La sentencia fue dictada por la jueza de Garantías Mónica Lucero, luego del acuerdo entre el fiscal Eduardo Gallastegui, titular de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y su defensor particular.

La causa se inició a fines del año pasado, cuando una unidad especial de delitos informáticos con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detectó que un usuario sanjuanino habría descargado cuatro archivos con contenido ilegal a través de internet.

El informe fue remitido a la UFI Delitos Informáticos y Estafas de San Juan. A partir de allí, los investigadores lograron identificar la cuenta utilizada, el domicilio vinculado y la posible identidad del sospechoso.

Tras tareas de verificación, solicitaron la orden de allanamiento y detención. El viernes de la semana pasada, personal policial allanó la vivienda de Espina en Rawson. En el operativo secuestraron su celular y otros dispositivos electrónicos para su análisis.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Gallastegui explicó que se constató la existencia de al menos un archivo con contenido prohibido. Por la modalidad detectada, se lo imputó por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

En ese momento, el joven sostuvo que el material no era suyo y que alguien había hackeado su cuenta. Sin embargo, la gravedad de la acusación llevó a la jueza Lucero a dictar la prisión preventiva.

El giro: confesó y acordó un juicio abreviado

Tras pasar varios días detenido, Espina cambió su versión. Este viernes fue trasladado a Tribunales y admitió su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado.

El acuerdo derivó en una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, lo que implica que no irá a prisión efectiva, pero deberá cumplir reglas de conducta impuestas por la Justicia.

