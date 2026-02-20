De "me hackearon" a la confesión: condenado por distribuir material ilegal

El informe fue remitido a la UFI Delitos Informáticos y Estafas de San Juan. A partir de allí, los investigadores lograron identificar la cuenta utilizada, el domicilio vinculado y la posible identidad del sospechoso.

Tras tareas de verificación, solicitaron la orden de allanamiento y detención. El viernes de la semana pasada, personal policial allanó la vivienda de Espina en Rawson. En el operativo secuestraron su celular y otros dispositivos electrónicos para su análisis.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Gallastegui explicó que se constató la existencia de al menos un archivo con contenido prohibido. Por la modalidad detectada, se lo imputó por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

En ese momento, el joven sostuvo que el material no era suyo y que alguien había hackeado su cuenta. Sin embargo, la gravedad de la acusación llevó a la jueza Lucero a dictar la prisión preventiva.

El giro: confesó y acordó un juicio abreviado

Tras pasar varios días detenido, Espina cambió su versión. Este viernes fue trasladado a Tribunales y admitió su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado.

El acuerdo derivó en una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, lo que implica que no irá a prisión efectiva, pero deberá cumplir reglas de conducta impuestas por la Justicia.