Cajeros automáticos: cuáles serán los nuevos límites diarios desde marzo

Desde marzo entrarán en vigencia nuevos límites para la extracción de efectivo en cajeros automáticos. Los topes varían según el banco, el tipo de cuenta y el perfil del cliente, y en algunos casos superan los $2 millones diarios.

A partir de marzo comenzará a regir una actualización clave en los límites de extracción de efectivo en cajeros automáticos en todo el país. Las entidades financieras ya informaron los nuevos montos máximos diarios que podrán retirar los clientes, en un contexto de mayor control sobre las operaciones y con el crecimiento sostenido de las billeteras virtuales.

Aunque los pagos digitales siguen ganando terreno, el uso del efectivo continúa siendo fundamental para millones de personas y también para comercios que operan diariamente con dinero físico. Por eso, cualquier modificación en los topes impacta de manera directa en la rutina financiera.

Los nuevos límites, banco por banco

Los montos dependen de cada entidad, del tipo de cuenta y del perfil del cliente. Estos son los topes que regirán desde marzo en los principales bancos:

  • Banco Nación: $150.000 por día como base, ampliable hasta $500.000 desde homebanking.

  • Banco Provincia: hasta $400.000 diarios, con posibilidad de extensión desde la app.

  • Banco Ciudad: límite de $800.000, ampliable a $1.200.000.

  • Banco Galicia: $400.000 diarios y hasta $2,4 millones en cajeros propios.

  • ICBC: $550.000 por día.

  • BBVA: hasta $2,1 millones, según el perfil del cliente.

  • Banco Macro: $400.000 diarios.

  • Banco Santander: hasta $1.000.000 por día, dependiendo de la categoría del usuario.

En general, estos montos aplican para extracciones en cajeros propios. Cuando el retiro se realiza en terminales de otra entidad o red, los límites pueden ser menores y las comisiones más altas.

El rol de las billeteras virtuales

Las billeteras digitales también permiten retirar efectivo en cajeros, pero suelen tener topes más bajos y variables según la red utilizada, ya sea Link o Banelco. Plataformas como Ualá, Naranja X o Brubank establecen límites diarios inferiores cuando la extracción se hace en cajeros de otras entidades.

El nuevo esquema busca ordenar y actualizar los montos en un escenario donde conviven el uso intensivo de medios electrónicos con una fuerte demanda de efectivo, especialmente en el interior del país.

