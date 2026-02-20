Cajeros automáticos: cuáles serán los nuevos límites diarios desde marzo

Los montos dependen de cada entidad, del tipo de cuenta y del perfil del cliente. Estos son los topes que regirán desde marzo en los principales bancos:

Banco Nación: $150.000 por día como base, ampliable hasta $500.000 desde homebanking.

Banco Provincia: hasta $400.000 diarios, con posibilidad de extensión desde la app.

Banco Ciudad: límite de $800.000, ampliable a $1.200.000.

Banco Galicia: $400.000 diarios y hasta $2,4 millones en cajeros propios.

ICBC: $550.000 por día.

BBVA: hasta $2,1 millones, según el perfil del cliente.

Banco Macro: $400.000 diarios.

Banco Santander: hasta $1.000.000 por día, dependiendo de la categoría del usuario.

En general, estos montos aplican para extracciones en cajeros propios. Cuando el retiro se realiza en terminales de otra entidad o red, los límites pueden ser menores y las comisiones más altas.

El rol de las billeteras virtuales

Las billeteras digitales también permiten retirar efectivo en cajeros, pero suelen tener topes más bajos y variables según la red utilizada, ya sea Link o Banelco. Plataformas como Ualá, Naranja X o Brubank establecen límites diarios inferiores cuando la extracción se hace en cajeros de otras entidades.

El nuevo esquema busca ordenar y actualizar los montos en un escenario donde conviven el uso intensivo de medios electrónicos con una fuerte demanda de efectivo, especialmente en el interior del país.