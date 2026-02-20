"
Detuvieron al hombre que abusó de una menor tras la viralización de un video

El sujeto fue capturado este jueves luego de un operativo derivado de una filmación que registró el ataque en la vía pública. La víctima es una niña de 11 años.

Tras un amplio operativo policial, las autoridades lograron la detención de un hombre acusado de abuso sexual simple contra una niña de 11 años. El hecho, ocurrido en plena calle, cobró relevancia debido a la existencia de un video que registró el ataque, una prueba poco frecuente en este tipo de delitos.

La coordinadora fiscal de ANIVI, Valentina Bucciarelli, confirmó a sanjuan8.com que la detención se produjo durante la tarde-noche del jueves. Según detalló la funcionaria, el acusado no cuenta con antecedentes previos.

Bucciarelli destacó la importancia del material fílmico para la causa judicial:

  • Identificación: "No es común contar con un abuso filmado; esto permite identificar al agresor de forma directa".

  • Reacción de la víctima: La fiscal explicó que el video permite observar la falta de reacción inmediata de la menor, señalando que el impacto de un abuso marca el psiquismo y la víctima suele quedar paralizada.

  • Contención: La niña ya recibió asistencia por parte de los equipos profesionales.

ANIVI

El hombre permanecerá detenido y se espera que en breve se realice la audiencia de formalización.

Cabe destacar que, por una decisión ética y de responsabilidad social, sanjuan8.com decidió eliminar y no publicar el video en ninguna de sus plataformas para evitar la revictimización de la menor y no vulnerar su integridad.

