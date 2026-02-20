Tras un amplio operativo policial, las autoridades lograron la detención de un hombre acusado de abuso sexual simple contra una niña de 11 años. El hecho, ocurrido en plena calle, cobró relevancia debido a la existencia de un video que registró el ataque, una prueba poco frecuente en este tipo de delitos.
Detuvieron al hombre que abusó de una menor tras la viralización de un video
El sujeto fue capturado este jueves luego de un operativo derivado de una filmación que registró el ataque en la vía pública. La víctima es una niña de 11 años.