"Abuso en vivo": el video que detuvo al agresor y abrió un debate ético

Y otro rasgo a destacar es el instinto: “Si te roban, el instinto es otro; aquí el impacto marca el psiquismo y la parálisis es lo esperable”, detalló la fiscal a este diario.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 09.35.08

El malestar por la difusión del video

A pesar del valor judicial de la prueba, existe un marcado malestar con los medios de comunicación y usuarios que han difundido el video de manera masiva. La publicación de un abuso sexual en vivo vulnera directamente los derechos de la niña y contribuye a su revictimización, explico la coordinadora a este medio.

"La exposición de estas imágenes crudas en plataformas digitales y canales de noticias pone en riesgo la integridad psíquica de la menor y de su entorno, transformando una prueba judicial en una pieza de consumo mediático que la ley busca proteger bajo estricta reserva", añadió.

Respecto al agresor, no cuenta con antecedentes previos y fue detenido cerca de la zona del hecho y su detención será formalizada en breve por abuso sexual simple. La niña, por su parte, ya recibe asistencia profesional.

En línea con un ejercicio responsable del periodismo, sanjuan8.com decidió no publicar ni difundir las imágenes y eliminar cualquier rastro del video en sus redes para no seguir vulnerando a la víctima.