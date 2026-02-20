"Abuso en vivo": el video que detuvo al agresor y abrió un debate ético

Valentina Bucciarelli, coordinadora fiscal de ANIVI, dialogó con sanjuan8.com y analizó la relevancia de este material: “Tras un largo operativo, se ha difundido un abuso sexual infantil en vivo. No es común que nos llegue un hecho filmado y es sumamente importante para la identificación”, explicó.
Paralelamente, añadió que el video sirve para derribar mitos sobre la reacción de las víctimas. Según Bucciarelli, la filmación permite observar la dinámica real de estos ataques: primero la duración: “Dura apenas un segundo, pero sirve para que la Justicia vea cuánto dura un abuso y cómo la víctima no puede reaccionar”.
Y otro rasgo a destacar es el instinto: “Si te roban, el instinto es otro; aquí el impacto marca el psiquismo y la parálisis es lo esperable”, detalló la fiscal a este diario.
El malestar por la difusión del video
A pesar del valor judicial de la prueba, existe un marcado malestar con los medios de comunicación y usuarios que han difundido el video de manera masiva. La publicación de un abuso sexual en vivo vulnera directamente los derechos de la niña y contribuye a su revictimización, explico la coordinadora a este medio.
"La exposición de estas imágenes crudas en plataformas digitales y canales de noticias pone en riesgo la integridad psíquica de la menor y de su entorno, transformando una prueba judicial en una pieza de consumo mediático que la ley busca proteger bajo estricta reserva", añadió.
Respecto al agresor, no cuenta con antecedentes previos y fue detenido cerca de la zona del hecho y su detención será formalizada en breve por abuso sexual simple. La niña, por su parte, ya recibe asistencia profesional.
En línea con un ejercicio responsable del periodismo, sanjuan8.com decidió no publicar ni difundir las imágenes y eliminar cualquier rastro del video en sus redes para no seguir vulnerando a la víctima.