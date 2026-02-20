El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la tarde y noche de este viernes 20 de febrero y la madrugada del sábado 21, debido a la llegada de tormentas aisladas que podrían volverse fuertes o localmente severas en gran parte de la provincia. La advertencia abarca a 14 departamentos y anticipa precipitaciones intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.
¿Llega el mal tiempo?: fuerte advertencia por lluvias intensas
