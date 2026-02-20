¿Llega el mal tiempo?: fuerte advertencia por lluvias intensas

image

Desde la Dirección de Protección Civil recordaron la importancia de adoptar medidas preventivas en los hogares, como revisar techos, desagües y bajadas de agua, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia, desenchufar artefactos eléctricos y asegurar puertas y ventanas. También aconsejaron no sacar la basura, mantener a las mascotas en lugares protegidos y tener preparado un kit de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación, agua potable y alimentos no perecederos.

En la vía pública, se recomienda no transitar por calles inundadas o anegadas y buscar refugio en un lugar seguro ante la presencia de tormentas eléctricas o caída de granizo. Para quienes deban conducir, se aconseja mantener la calma, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y circular con luces bajas encendidas, teniendo en cuenta que la lluvia y el granizo reducen la adherencia de los neumáticos.

Ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 103 o al 911. Para el sábado se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado, chaparrones aislados y leve descenso de temperatura debido al viento. El domingo, en tanto, se anticipa un ascenso térmico moderado y mayor estabilidad, con baja probabilidad de lluvias residuales en sectores puntuales.