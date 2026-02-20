"
¿Llega el mal tiempo?: fuerte advertencia por lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la tarde y noche de este viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de febrero. Se esperan tormentas fuertes en al menos 14 departamentos, con posible caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la tarde y noche de este viernes 20 de febrero y la madrugada del sábado 21, debido a la llegada de tormentas aisladas que podrían volverse fuertes o localmente severas en gran parte de la provincia. La advertencia abarca a 14 departamentos y anticipa precipitaciones intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Los departamentos alcanzados por la alerta son 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, además de las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Según el informe oficial, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunos sectores. En la zona de la Puna y en los niveles más altos de la Cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo.

Las tormentas más intensas se registrarían principalmente durante la noche, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones y evitar la circulación innecesaria, especialmente en áreas urbanas donde podría haber acumulación de agua.

Desde la Dirección de Protección Civil recordaron la importancia de adoptar medidas preventivas en los hogares, como revisar techos, desagües y bajadas de agua, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia, desenchufar artefactos eléctricos y asegurar puertas y ventanas. También aconsejaron no sacar la basura, mantener a las mascotas en lugares protegidos y tener preparado un kit de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación, agua potable y alimentos no perecederos.

En la vía pública, se recomienda no transitar por calles inundadas o anegadas y buscar refugio en un lugar seguro ante la presencia de tormentas eléctricas o caída de granizo. Para quienes deban conducir, se aconseja mantener la calma, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y circular con luces bajas encendidas, teniendo en cuenta que la lluvia y el granizo reducen la adherencia de los neumáticos.

Ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 103 o al 911. Para el sábado se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado, chaparrones aislados y leve descenso de temperatura debido al viento. El domingo, en tanto, se anticipa un ascenso térmico moderado y mayor estabilidad, con baja probabilidad de lluvias residuales en sectores puntuales.

