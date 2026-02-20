LLA pidió la expulsión de la diputada K que intentó boicotear la sesión

Embed - REFORMA LABORAL: la diputada Carignano desenchufó los cables de los taquígrafos en pleno debate

A su vez, consignaron: “Nuestro bloque presentó un proyecto facultando a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Además, pediremos la suspensión preventiva de la diputada Carignano y su posterior expulsión del cuerpo”.

El oficialismo llamó “a todos los bloques a acompañar esta iniciativa”. “La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”, concluyeron.

“Carignano, ¿qué haces? ¡Estás loca! Quedaste grabada, ¡pedazo de loca! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Estás loca!”, la increpó la libertaria Lilia Lemoine, que grabó el instante en que la legisladora kirchnerista intentó hacer colapsar la sesión y exigió sanciones para la santafesina.

La acción de Carignano sucedió cuando Martín Menem dio por aprobado el plan de labor parlamentaria en una votación rápida donde el oficialismo y bloques aliados impusieron su mayoría.