Boca y Racing no se sacaron diferencias: clásico, con más dudas que certezas

Boca recién logró inquietar a los 32 minutos, cuando Lautaro Blanco envió un centro al segundo palo que Miguel Merentiel bajó al área chica para que Ayrton Costa intentara empujarla. Sin embargo, Santiago Sosa despejó casi sobre la línea y evitó la apertura del marcador.

image

El primer tiempo se fue sin emociones fuertes. Mucha lucha, poco juego asociado y una postura conservadora del equipo de Úbeda, que apostó por cuatro volantes de marca y resignó creatividad.

En el complemento el desarrollo no cambió demasiado. Boca intentó adelantarse unos metros y tuvo su primera llegada con un centro al primer palo que Tomás Belmonte alcanzó a conectar, aunque su remate fue desviado por un defensor.

Sin embargo, Racing volvió a ser el equipo más claro en los metros finales. Cerca del cierre, un centro desde la derecha encontró a Santiago Solari, cuyo remate desde el área se fue muy cerca del ángulo izquierdo de Marchesin. Fue la situación más peligrosa de la noche.

image

Ya en los minutos finales, otro intento de Adrián Fernández volvió a sembrar preocupación en el fondo xeneize, pero el marcador no se movió.

El 0-0 terminó siendo el fiel reflejo de un clásico chato, con pocas llegadas y demasiadas imprecisiones. Para Boca, además, hubo un momento incómodo: Edinson Cavani, que fue titular, salió reemplazado en medio de una silbatina que reflejó el malestar de los hinchas.

Un punto que no cambia el panorama

El empate deja a Boca con más dudas que certezas. El equipo volvió a mostrar limitaciones ofensivas y falta de generación de juego, algo que preocupa de cara a lo que viene. Para Claudio Úbeda, el resultado no significa un respiro definitivo. La continuidad del entrenador sigue bajo análisis y el margen de error parece cada vez menor.

image

Racing, en cambio, se llevó un punto que pudo haber sido más. Fue el equipo que mostró mayor ambición y tuvo las situaciones más claras en un clásico que prometía mucho más de lo que finalmente ofreció.