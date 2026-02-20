Boca y Racing no se sacaron diferencias: clásico, con más dudas que certezas
En un partido que podía marcar un antes y un después en la temporada, Boca empató 0-0 ante Racing en la Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Con el ciclo de Úbeda en la cuerda floja, el Xeneize volvió a mostrar poco juego.
En una Bombonera expectante, el encuentro comenzó con más tensión que fútbol. Desde el arranque se vio un partido trabado, con mucha fricción en la mitad de la cancha y escasas ideas claras.
La primera situación de peligro llegó recién a los 22 minutos y fue para la visita. Matko Miljevic probó de media distancia con un disparo bajo que se desvió y se fue apenas al córner, muy cerca del poste izquierdo defendido por Agustín Marchesin. Fue un aviso claro de que Racing estaba mejor plantado.
Siete minutos más tarde, Miljevic volvió a participar filtrando un pase para Tomás Conechny, que controló y asistió a Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero sacó una volea desde el área chica que se fue por encima del travesaño. La Academia era más punzante.
Boca recién logró inquietar a los 32 minutos, cuando Lautaro Blanco envió un centro al segundo palo que Miguel Merentiel bajó al área chica para que Ayrton Costa intentara empujarla. Sin embargo, Santiago Sosa despejó casi sobre la línea y evitó la apertura del marcador.
El primer tiempo se fue sin emociones fuertes. Mucha lucha, poco juego asociado y una postura conservadora del equipo de Úbeda, que apostó por cuatro volantes de marca y resignó creatividad.
En el complemento el desarrollo no cambió demasiado. Boca intentó adelantarse unos metros y tuvo su primera llegada con un centro al primer palo que Tomás Belmonte alcanzó a conectar, aunque su remate fue desviado por un defensor.
Sin embargo, Racing volvió a ser el equipo más claro en los metros finales. Cerca del cierre, un centro desde la derecha encontró a Santiago Solari, cuyo remate desde el área se fue muy cerca del ángulo izquierdo de Marchesin. Fue la situación más peligrosa de la noche.
Ya en los minutos finales, otro intento de Adrián Fernández volvió a sembrar preocupación en el fondo xeneize, pero el marcador no se movió.
El 0-0 terminó siendo el fiel reflejo de un clásico chato, con pocas llegadas y demasiadas imprecisiones. Para Boca, además, hubo un momento incómodo: Edinson Cavani, que fue titular, salió reemplazado en medio de una silbatina que reflejó el malestar de los hinchas.
Un punto que no cambia el panorama
El empate deja a Boca con más dudas que certezas. El equipo volvió a mostrar limitaciones ofensivas y falta de generación de juego, algo que preocupa de cara a lo que viene. Para Claudio Úbeda, el resultado no significa un respiro definitivo. La continuidad del entrenador sigue bajo análisis y el margen de error parece cada vez menor.
Racing, en cambio, se llevó un punto que pudo haber sido más. Fue el equipo que mostró mayor ambición y tuvo las situaciones más claras en un clásico que prometía mucho más de lo que finalmente ofreció.