A menos de 24 horas, UDAP rechazó la propuesta oficial y ratificó el paro

La oferta oficial había sido presentada el jueves en el Centro Cívico, durante la segunda reunión paritaria del año encabezada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego.

El Ejecutivo propuso:

Elevar la ayuda escolar a 100 mil pesos por hijo , a pagarse en febrero.

Un incremento del 5% en el Valor Índice .

Una suba de 6 puntos en el código E60 para marzo.

Otro aumento del 5% en el Valor Índice en junio.

Tras varias horas de negociación —la reunión terminó cerca de las 22.30— los gremios acordaron bajar la propuesta a las bases para definir su aceptación o rechazo. Sin embargo, en el caso de UDAP, la respuesta negativa llegó en menos de un día.

Desde el sindicato también se informó que podrían acompañar eventuales medidas que disponga la CTERA, entidad nacional a la que pertenece.

Qué pasa con los otros gremios

Por el momento, los otros dos sindicatos docentes que participan en la paritaria, UDA y AMET, no comunicaron oficialmente su postura frente a la oferta salarial.

La reunión del jueves había marcado un cambio respecto del encuentro anterior, cuando el Gobierno había planteado incrementos para marzo y junio sin cifras concretas, lo que generó malestar y la advertencia de un paro para el inicio del ciclo lectivo.

Ahora, con el rechazo confirmado por parte de UDAP, el escenario vuelve a tensarse a pocos días del comienzo de clases. Está previsto que las partes vuelvan a reunirse el próximo viernes 20 para continuar con la negociación.