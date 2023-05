Otra vez por las nubes: el dólar blue se vende a $485 en San Juan

La brecha cambiaria se posiciona en el 109% respecto al dólar minorista y en el 115% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 131 desde que comenzó el año, es decir un 37% en cuatro meses.

La cotización libre transitó la semana más determinante desde la disparada producida por la renuncia de Martín Guzmán, en julio de 2022. Aumentó $ 36 en siete días, pero llegó a cerrar a $ 495 el martes y a más de $ 500 en casas de cambios en San Juan.

El dólar oficial cotiza a $ 221 para la compra y $ 229 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 458, y el dólar mayorista se encuentra a $ 222,28 y $ 222,68 en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central volvió a vender divisas para abastecer a la demanda en el mercado de oficial cambios en la última rueda del mes, aunque cerró abril con un leve saldo a favor, a pesar de la implementación del nuevo "dólar agro", con el que buscaba recomponer la fuerte pérdida de reservas en los meses anteriores.

El Central terminó el viernes con un saldo negativo de alrededor de u$s 67 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que volvió a acelerar el ritmo de devaluación sobre el tipo de cambio oficial y en la que ingresaron casi u$s 80 millones de "dólar agro".

La entidad registró en abril un saldo a favor de unos u$s 33 millones, luego de la pérdida de más de u$s 3000 millones del primer trimestre por sus intervenciones cambiarias, mientras los exportadores acumulan liquidaciones por poco más de u$s 1600 millones en esta tercera versión del esquema de cotización diferencial.