Las hijas de Wanda Nara pasaron la tarde con Mauro Icardi y la China Suárez

Varios de los espectadores ocasionales que se habían acercado hasta el establecimiento para presenciar las actividades recreativas no dejaron pasar la oportunidad de congelar la inesperada secuencia con sus dispositivos móviles, obteniendo diferentes retratos de la jornada familiar. En una de las tomas generales que cobraron estado público, se los puede observar conviviendo en los tablones bajo la fisonomía de una auténtica familia ensamblada, mientras que en otra de las capturas se inmortalizó un afectuoso y coordinado abrazo grupal entre todos los miembros una vez que el árbitro dio por finalizado el evento del cronograma.

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Esta fisonomía pública causó un hondo impacto en el universo de la farándula nacional debido al estricto comportamiento que venían llevando adelante los protagonistas de la historia. Desde el preciso instante en el que el delantero tomó la determinación de retirar a sus dos hijas de la residencia propiedad de la actual conductora de televisión para emprender la vuelta a suelo patrio, tanto él como la exintegrante de elencos juveniles se habían inclinado por blindar su cotidianeidad y sostener un bajísimo perfil en sus perfiles virtuales.

Tan es así que ninguno de los dos implicados subió material fotográfico del fin de semana a sus plataformas, viéndose obligados a lidiar con la masiva viralización que ejecutaron los testigos presenciales.