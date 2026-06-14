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Activan la alerta por la desaparición de dos menores de 17 años

Se trata de Tiara Nicole Ortega y Elias Sebastian Luna Aromo. Ambos fueron vistos por última vez el pasado viernes 12 de junio.

El programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, "San Juan te Busca", dependiente del Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, difundió los pedidos de colaboración para dar con el paradero de dos adolescentes de 17 años que se encuentran desaparecidos desde el pasado viernes 12 de junio de 2026.

A través de las solicitudes oficiales identificadas en las imágenes de los reportes correspondientes, se detallaron las características de los menores:

Tiara Nicole Ortega

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Según los datos de la alerta, la joven tiene 17 años y es de nacionalidad argentina.

  • Datos físicos: Mide 1,55 metros de altura, es de contextura física pequeña, tez trigueña y tiene ojos marrones. Posee cara cuadrada, pelo lacio de largo medio color negro, nariz recta, boca chica y labios delgados.

  • Vestimenta: Al momento de su desaparición vestía una campera inflable color bordo, pantalón negro y zapatillas negras marca Adidas. Además, llevaba consigo una mochila de color negra.

Elias Sebastian Luna Aromo

Por su parte, la descripción del joven de 17 años detallada indica lo siguiente:

  • Datos físicos: Mide 1,70 metros de altura, es de contextura física media, tez trigueña y tiene ojos color marrones. Sus características específicas incluyen cara ovalada, nariz recta, boca grande con labios medianos y no posee barba. Su talla de calzado es N.° 38.

  • Vestimenta: Vestía un pantalón largo de color negro con franjas blancas, remera corta de color blanco, zapatillas de color negro y una campera de color bordo.

Las autoridades locales solicitaron a la comunidad que, en caso de contar con cualquier tipo de información fidedigna sobre el paradero de alguno de los dos menores, se comuniquen de manera anónima a la línea de emergencias 911 o den aviso a la sede policial más cercana.

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