Activan la alerta por la desaparición de dos menores de 17 años

Según los datos de la alerta, la joven tiene 17 años y es de nacionalidad argentina.

Datos físicos: Mide 1,55 metros de altura, es de contextura física pequeña, tez trigueña y tiene ojos marrones. Posee cara cuadrada, pelo lacio de largo medio color negro, nariz recta, boca chica y labios delgados.

Vestimenta: Al momento de su desaparición vestía una campera inflable color bordo, pantalón negro y zapatillas negras marca Adidas. Además, llevaba consigo una mochila de color negra.

Elias Sebastian Luna Aromo

Por su parte, la descripción del joven de 17 años detallada indica lo siguiente:

Datos físicos: Mide 1,70 metros de altura, es de contextura física media, tez trigueña y tiene ojos color marrones. Sus características específicas incluyen cara ovalada, nariz recta, boca grande con labios medianos y no posee barba. Su talla de calzado es N.° 38.

Vestimenta: Vestía un pantalón largo de color negro con franjas blancas, remera corta de color blanco, zapatillas de color negro y una campera de color bordo.

Las autoridades locales solicitaron a la comunidad que, en caso de contar con cualquier tipo de información fidedigna sobre el paradero de alguno de los dos menores, se comuniquen de manera anónima a la línea de emergencias 911 o den aviso a la sede policial más cercana.