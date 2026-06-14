Vientos destructivos en Kansas y la reacción de Dibu Martínez

"Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentren sin refugio", solicitaban las autoridades de la ciudad de Kansas. El tornado no se dio en el lugar, aunque por seguridad se tomaron las medidas.

Debido a que desde temprano se sabía sobre esta posibilidad, la Selección Argentina hoy adelantó el entrenamiento en el que continuó su preparación para el debut frente a Argelia, que será el martes que viene desde las 22 de nuestro país.

La tormenta encontró al plantel en medio de la preparación de la cena en la concentración y Dibu Martínez, arquero de la Selección, compartió el momento en sus redes sociales: "Contra viento y marea".

Hace apenas tres días, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos (NWS) ya había alertado sobre la posibilidad de un tornado en las zonas aledañas a la concentración de la Selección Argentina.

Ese ese momento se esperaba el Tornado 303, como fue denominado, para Kansas y otras importantes aglomeraciones urbanas como Independence, Liberty u Overland Park. Finalmente, se produjeron fuertes ráfagas de viento y daños de poca consideración.

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La Selección Argentina también vivió el diluvio torrencial que azotó el Jordan-Hare Stadium de Alabama y por un momento puso en duda el último amistoso de preparación frente a Islandia.

Finalmente, el excelente sistema de drenaje del campo de juego y el cese de las lluvias provocaron que el partido pudiera comenzar a horario.

El 'Weather Delay' -protocolo que rige en los Estados Unidos ante la actividad eléctrica y que obliga a la detención del evento durante, al menos, media hora- es una situación que podría ser recurrente durante la Copa del Mundo, como ya pasó el año pasado en el Mundial de Clubes.