Franco Colapinto terminó 8° el Gran Premio de Barcelona de este domingo en el Circuito de Montmeló y sumó cuatro puntos para el campeonato del mundo de la Fórmula 1. La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien obtuvo su primer triunfo con la escudería Ferrari y se consolida en el segundo lugar del Mundial de Pilotos.
San Juan 8 > Ovación
Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1
El piloto argentino busca mejorar su performance respecto a la clasificación y la carrera pasada en Mónaco. Su compañero, Pierre Gasly, largó 14°.