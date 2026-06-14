"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación

Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1

El piloto argentino busca mejorar su performance respecto a la clasificación y la carrera pasada en Mónaco. Su compañero, Pierre Gasly, largó 14°.

Franco Colapinto terminó 8° el Gran Premio de Barcelona de este domingo en el Circuito de Montmeló y sumó cuatro puntos para el campeonato del mundo de la Fórmula 1. La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien obtuvo su primer triunfo con la escudería Ferrari y se consolida en el segundo lugar del Mundial de Pilotos.

Te puede interesar...

Te puede interesar