La pasta al pesto es una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía italiana, famosa por su combinación de sabores frescos y aromáticos. La intensidad de la albahaca, el queso y el aceite de oliva convierten a esta salsa en el acompañamiento perfecto para una gran variedad de pastas. ¡Manos a la obra!
¿Amante de la pasta? Prepará un auténtico pesto casero
La albahaca, el queso y el aceite de oliva se unen para crear una salsa italiana icónica, perfecta para realzar cualquier tipo de pasta.