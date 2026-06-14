¿Amante de la pasta? Prepará un auténtico pesto casero

-400 g de pasta seca

-50 g de hojas de albahaca fresca

-50 g de hojas de albahaca fresca

-50 g de queso parmesano rallado

-50 g de queso parmesano rallado

-30 g de piñones o nueces

-30 g de piñones o nueces

-2 dientes de ajo

-2 dientes de ajo

-80 ml de aceite de oliva virgen extra

-80 ml de aceite de oliva virgen extra

-Sal a gusto

-Sal a gusto

-Pasos

Cociná la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reservá una taza del agua de cocción y escurrí.

Procesá la albahaca, el queso parmesano, los piñones, los ajos y el aceite de oliva hasta obtener una salsa homogénea.

Mezclá la pasta con el pesto. Si es necesario, agregá un poco del agua de cocción reservada para lograr una textura más cremosa.

Serví inmediatamente y, si lo deseás, añadí un poco más de queso parmesano por encima.