Orrego cerró el encuentro federal de Seguridad con un emotivo homenaje

El acto de clausura de las deliberaciones se realizó en el salón Cruce Sanmartiniano de los Andes del Centro Cívico, donde Orrego destacó la importancia del intercambio de experiencias entre las distintas jurisdicciones para avanzar en políticas públicas destinadas a la protección de las familias sanjuaninas.

El homenaje a los siete fallecidos en Valle Fértil

Luego del encuentro de seguridad, la jornada tuvo un momento marcado por la emoción. En la Plaza Seca del Centro Cívico, Orrego entregó medallas de honor a los familiares de los siete hombres que murieron en la tragedia del helicóptero ocurrida en Valle Fértil.

Las distinciones fueron entregadas a las familias de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Andrés Bosch, Rodrigo Aimetta y Matías Valenzuela, en reconocimiento a su vocación de servicio, su entrega y la tarea que desempeñaban mientras se capacitaban para cuidar a la comunidad.

Durante la ceremonia también se anunció formalmente el ascenso post mortem de Jorge Carlos Carbajal, quien pasó del grado de comisario inspector al de comisario general.

El momento de la entrega de las medallas estuvo acompañado por la emoción de los familiares, que recibieron las distinciones en memoria de quienes perdieron la vida en acto de servicio.

Durante el homenaje, el gobernador recordó el contacto que había mantenido con los efectivos antes de la tragedia y destacó la vocación con la que desarrollaban su tarea.

Orrego señaló que, más allá de las palabras, el compromiso y los sentimientos deben permanecer presentes al momento de recordar a las víctimas. También rememoró un simulacro que había compartido con ellos y destacó la vocación, el compromiso y el amor que demostraban por la tarea que realizaban.

El mandatario hizo especial hincapié en la paradoja de que los siete fallecidos se encontraban capacitándose para cuidar vidas cuando ocurrió la tragedia y aseguró que permanecerán en la memoria y en el corazón de los sanjuaninos.

Por su parte, Monteoliva destacó que los siete fallecidos tenían historias y responsabilidades diferentes, pero estaban unidos por una misma vocación de servicio.

La ministra remarcó el compromiso y el coraje que implica una tarea en la que, muchas veces, los efectivos deben acercarse al peligro mientras el resto de las personas busca alejarse. También dirigió un mensaje especial a los familiares, compañeros de servicio, hijos, esposas, padres y hermanos de las víctimas.

A su turno, el secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, sostuvo que ninguna ceremonia puede disminuir el dolor provocado por una ausencia, pero consideró que sí permite recordar, agradecer y mantener viva la memoria de quienes murieron.

Delgado también puso el foco en las familias que quedaron detrás de cada uno de los uniformados y aseguró que, desde aquel día, no están solas, sino acompañadas por la comunidad sanjuanina.