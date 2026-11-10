Placente anunció la lista de convocados de la Selección Sub 20

No obstante, la institución de Núñez elevó un pedido formal para retener tanto a Andrada como a Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola, permitiendo su continuidad bajo las órdenes de Leonardo Ponzio junto al plantel profesional.

Como contrapartida, el único representante riverplatense en la lista es el arquero Ramiro Buratti, reciente debutante en la Reserva, ya que el club prioriza su estructura interna tras culminar la fase regular frente a Aldosivi con triunfo por 2-0 en Mar del Plata, encarando el compromiso posterior a la fecha FIFA pautado para el fin de semana del 21 de noviembre contra Lanús en el Monumental por los octavos de final del Clausura.

Otro foco de atención recae sobre la presencia del "europibe" Bruno Galassi debido a que el futbolista perteneciente a la Lazio regresa al combinado nacional tras perderse los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 debido a una lesión física.

La lista completa de convocados abarca a los arqueros Demián Talavera (San Lorenzo), Agustín Cortez (Vélez Sarsfield), Ramiro Buratti (River Plate) y Máximo Leguizamón (Tigre).

En la defensa figuran Elías Verón (Rosario Central), Nicolás Blanco (San Lorenzo), Fernando Closter (Independiente), Mateo Martínez (Racing Club), Juan Arrayago (Independiente), Gonzalo Escudero (Racing Club), Lucas Ayala (Unión) y Joaquín Salas (Talleres).

El mediocampo incluye a Alejandro Tello (Racing Club), Bruno Galassi (Lazio), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Franco Pérez (Boca Juniors) y Jerónimo Gómez Mattar (Newell's Old Boys).

Finalmente, la zona ofensiva se compone con Facundo Guch (Newell's Old Boys), Ian Subiabre (Tigre), Ramiro Tulián (Belgrano), Alex Verón (Vélez Sarsfield), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Valentín Dávila (Talleres) y Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata).