La sanjuanina que representó a los pueblos originarios y recibió la bendición de León XIV

Pero hubo un instante que hizo todavía más especial la experiencia. Según relató, fue la única de los cuatro oferentes que pudo acercarse y darle un beso al Papa. “¡Y tuve la alegría de ser la única de los cuatro oferentes que pudo darle un beso al Papa!”, escribió.

La experiencia también fue celebrada por la comunidad parroquial de San Antonio de Padua, de la que Verónica participa activamente. Desde la institución destacaron que es consagrada al Sagrado Corazón de Jesús e integrante del Apostolado de la Oración.

“Para nuestra comunidad parroquial de San Antonio de Padua y para nuestra Iglesia diocesana, es una inmensa alegría y una bendición saber que Verónica también es consagrada al Sagrado Corazón de Jesús e integrante del Apostolado de la Oración de nuestra parroquia”, expresaron.

Además, valoraron que haya podido compartir su fe y representar a las comunidades en una celebración de alcance nacional. “Sentimos un profundo orgullo y emoción de verla vivir y compartir su fe en una experiencia tan significativa, llevando también el testimonio de nuestras comunidades”, agregaron.

Verónica resumió lo que significó ese encuentro con una frase que eligió para despedir su publicación: “Una experiencia que guardaré para siempre en mi corazón”.