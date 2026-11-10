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La sanjuanina que representó a los pueblos originarios y recibió la bendición de León XIV

Verónica Luján, integrante de la comunidad Huarpe Cacique Colchagual de Sarmiento, fue elegida para representar a la región NOA-Cuyo en el ofertorio de la misa en Buenos Aires. Pudo acercarse al pontífice y darle un beso.

Verónica Luján viajó desde Sarmiento hasta Buenos Aires para representar a la región NOA-Cuyo en la misa del papa León XIV y terminó viviendo un momento que guardará para siempre. La sanjuanina, integrante del pueblo Huarpe, fue una de las cuatro personas elegidas para participar del ofertorio y tuvo la oportunidad de acercarse al pontífice, recibir su bendición y darle un beso.

Luján forma parte de la Comunidad Huarpe Cacique Colchagual, cuya referente es María Zalazar, y fue seleccionada a través del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), organización que acompaña a comunidades indígenas de todo el país. La elección se realizó a partir de una propuesta de los directivos y delegados de la entidad, con la participación del Episcopado, para que cada una de las cuatro regiones tuviera un representante en la celebración.

“Tuve el honor de ser elegida por la región NOA-Cuyo para llevar las ofrendas al Papa León XIV”, contó Verónica en sus redes sociales. También describió la emoción y la responsabilidad que significó participar de la ceremonia: “Fue un orgullo, una enorme responsabilidad, una emoción inmensa y, sobre todo, una bendición única estar frente al Santo Padre”.

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Pero hubo un instante que hizo todavía más especial la experiencia. Según relató, fue la única de los cuatro oferentes que pudo acercarse y darle un beso al Papa. “¡Y tuve la alegría de ser la única de los cuatro oferentes que pudo darle un beso al Papa!”, escribió.

La experiencia también fue celebrada por la comunidad parroquial de San Antonio de Padua, de la que Verónica participa activamente. Desde la institución destacaron que es consagrada al Sagrado Corazón de Jesús e integrante del Apostolado de la Oración.

“Para nuestra comunidad parroquial de San Antonio de Padua y para nuestra Iglesia diocesana, es una inmensa alegría y una bendición saber que Verónica también es consagrada al Sagrado Corazón de Jesús e integrante del Apostolado de la Oración de nuestra parroquia”, expresaron.

Además, valoraron que haya podido compartir su fe y representar a las comunidades en una celebración de alcance nacional. “Sentimos un profundo orgullo y emoción de verla vivir y compartir su fe en una experiencia tan significativa, llevando también el testimonio de nuestras comunidades”, agregaron.

Verónica resumió lo que significó ese encuentro con una frase que eligió para despedir su publicación: “Una experiencia que guardaré para siempre en mi corazón”.

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