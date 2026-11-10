Verónica Luján viajó desde Sarmiento hasta Buenos Aires para representar a la región NOA-Cuyo en la misa del papa León XIV y terminó viviendo un momento que guardará para siempre. La sanjuanina, integrante del pueblo Huarpe, fue una de las cuatro personas elegidas para participar del ofertorio y tuvo la oportunidad de acercarse al pontífice, recibir su bendición y darle un beso.
La sanjuanina que representó a los pueblos originarios y recibió la bendición de León XIV
Verónica Luján, integrante de la comunidad Huarpe Cacique Colchagual de Sarmiento, fue elegida para representar a la región NOA-Cuyo en el ofertorio de la misa en Buenos Aires. Pudo acercarse al pontífice y darle un beso.