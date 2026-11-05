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Orrego avanzó con YPF Luz para impulsar proyectos energéticos

El gobernador encabezó el encuentro en Buenos Aires junto al ministro Gustavo Fernández y el CEO de la empresa, Martín Mandarano, con el objetivo de definir los pasos a seguir en las inversiones solares y térmicas de la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó una reunión de trabajo con directivos de la empresa YPF Luz en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Durante el encuentro, las autoridades repasaron la cartera de inversiones de la firma en la provincia, con foco en la generación de energía solar fotovoltaica y térmica, y definieron los pasos a seguir para acelerar los proyectos.

En la jornada, Orrego estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. Por parte de YPF Luz, asistieron el CEO de la compañía, Martín Mandarano, y la gerente senior de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, Mariana Iribarne.

Sobre el rol del Estado provincial en el desarrollo energético, el gobernador Marcelo Orrego destacó que "San Juan tiene el sol, el territorio y un Estado que acompaña. Nuestro trabajo es articular para que las inversiones se concreten, generen empleo sanjuanino y le den a la provincia la energía que necesita para crecer".

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En el mismo sentido, el ministro Fernández enfatizó que "cada inversión en energía es una inversión en producción. Queremos que los proveedores, los trabajadores y las pymes sanjuaninas formen parte de este crecimiento".

Esta reunión de trabajo se dio en el marco de las operaciones que YPF Luz desarrolla en el departamento Iglesia a través del Parque Solar Zonda, complejo que suministra energía renovable a industrias del país y contempla futuras etapas de ampliación. Durante la conversación se subrayó que contar con mayor disponibilidad energética es un factor indispensable para fortalecer el crecimiento de la minería, la industria, el agro y los servicios sanjuaninos, consolidando al Gobierno provincial como articulador entre la empresa, la infraestructura local y los organismos nacionales para el seguimiento de la agenda de trabajo.

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