Orrego avanzó con YPF Luz para impulsar proyectos energéticos

En la jornada, Orrego estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. Por parte de YPF Luz, asistieron el CEO de la compañía, Martín Mandarano, y la gerente senior de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, Mariana Iribarne.

Sobre el rol del Estado provincial en el desarrollo energético, el gobernador Marcelo Orrego destacó que "San Juan tiene el sol, el territorio y un Estado que acompaña. Nuestro trabajo es articular para que las inversiones se concreten, generen empleo sanjuanino y le den a la provincia la energía que necesita para crecer".