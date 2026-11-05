El gobernador Marcelo Orrego encabezó una reunión de trabajo con directivos de la empresa YPF Luz en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Durante el encuentro, las autoridades repasaron la cartera de inversiones de la firma en la provincia, con foco en la generación de energía solar fotovoltaica y térmica, y definieron los pasos a seguir para acelerar los proyectos.
Orrego avanzó con YPF Luz para impulsar proyectos energéticos
El gobernador encabezó el encuentro en Buenos Aires junto al ministro Gustavo Fernández y el CEO de la empresa, Martín Mandarano, con el objetivo de definir los pasos a seguir en las inversiones solares y térmicas de la provincia.