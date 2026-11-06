Orrego recorrió Valle Fértil con acciones de educación, capacitación y servicios

Estas actividades forman parte del recorrido territorial que el gobernador realiza por los departamentos, con el objetivo de acercar las políticas públicas y la gestión provincial a cada comunidad.

310 computadoras para estudiantes de Primaria y Secundaria

En la escuela Fuerza Aérea Argentina, de Villa San Agustín, Orrego encabezó la entrega de 310 computadoras a estudiantes de Valle Fértil, en el marco del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”.

Del total de equipos distribuidos, 152 fueron destinados a alumnos de Primaria y 158 a estudiantes de Secundaria. La iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas digitales y acompañar los procesos de aprendizaje en las aulas.

Con esta entrega, Valle Fértil se incorporó a los departamentos alcanzados por el programa durante 2026, que también contempla equipamiento para docentes, con una distribución de 3.000 computadoras.

Recorrida por el operativo integral San Juan Cerca 2026

El gobernador también recorrió el operativo integral “San Juan Cerca 2026”, organizado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

La actividad se desarrolló en la escuela Fuerza Aérea Argentina y reunió diferentes servicios y prestaciones del Estado provincial, con el propósito de facilitar el acceso de los vecinos a trámites, asesoramiento y atención de distintas áreas gubernamentales sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la provincia.

Capacitación y herramientas para generar autoempleo

Como parte de la agenda, Orrego participó de la entrega de certificados correspondientes a las capacitaciones en soldadura y electricidad, desarrolladas en el marco del programa “Aprender, Trabajar y Producir”, del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Además de los certificados, se entregaron 10 kits de electricidad y un proyecto de autoempleo correspondiente a la capacitación en mantenimiento edilicio.

La propuesta también incluyó la inscripción a tres nuevas capacitaciones y una charla informativa sobre el programa ATP, con el objetivo de acercar alternativas de formación y herramientas concretas para favorecer la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos propios.