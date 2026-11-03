Orrego destacó las inversiones de San Juan en la Conferencia Anual de la UIA

En su intervención el gobernador de San Juan destacó la mirada del gobierno provincial buscando un desarrollo diversificado de la provincia, reconociendo el motor que significa la minería y las oportunidades que esta actividad representa para la provincia y el país. Uno de los temas centrales que marcó Orrego fue el plan de infraestructura que está encarando la provincia y la estrategia desarrollada para financiarla. “En San Juan no esperamos que los problemas nos toquen la puerta, no nos quedamos quietos detrás de un mostrador, salimos a buscar las soluciones y las inversiones”, dijo Orrego, para cerrar resaltando que la provincia obtuvo recursos por más de 1000 millones de dólares que se destinan, entre otros objetivos, a obras que ayuden a mejorar la seguridad y los costos de la logística. Ante un auditorio integrado por los principales empresarios argentinos, también el gobernador abordó los desafíos que implica la competitividad asociada a la reducción de impuestos para la industria y relató lo que San Juan viene haciendo en materia de reducción de la presión tributaria.

De la apertura del evento participaron Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs As. El cierre de la conferencia estuvo a cargo del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini y del jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli.