El gobernador Marcelo Orrego asistió, en Buenos Aires, a una de las citas anuales más relevantes del empresariado argentino. Lo hizo como invitado especial, y parte de un panel, junto a otros Gobernadores argentinos, que abordaron el tema “La nueva geografía del desarrollo”. Los gobernadores analizaron el impacto provincial de sectores como la energía y la minería, y conversaron sobre la importancia de integrar las cadenas de valor regionales para potenciar el desarrollo federal. Orrego estuvo acompañado en la primera parte del panel por Rolando Figueroa, Gobernador de Neuquén y Raúl Jalil, Gobernador de Catamarca. Participaron también en un segundo panel de gobernadores Martín Llaryora, Gobernador de Córdoba, Maximiliano Pullaro, Gobernador de Santa Fe.
Orrego destacó las inversiones de San Juan en la Conferencia Anual de la UIA
El gobernador participó como orador de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina exponiendo sobre el potencial de San Juan para contribuir al desarrollo de Argentina.