Orrego desplegó una agenda de educación, servicios, seguridad y empleo en Iglesia

En la escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, de Rodeo, Orrego encabezó una nueva entrega del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”, que en esta oportunidad distribuyó 286 netbooks destinadas a estudiantes de establecimientos de gestión estatal de Iglesia.

Del total de equipos, 121 fueron destinados a alumnos de Primaria y 165 a estudiantes de Secundaria. La incorporación de estas herramientas busca ampliar el acceso a la tecnología y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas, y contempla la entrega de dispositivos a estudiantes de quinto grado de Primaria y segundo año de Secundaria, además de computadoras para docentes.

La distribución se complementa con instancias de formación digital para educadores y con otras políticas educativas provinciales, como el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”.

Con la jornada de Iglesia, el programa continúa su despliegue territorial durante 2026. Hasta el momento, ya se entregaron dispositivos en Santa Lucía, Zonda, Ullum, Rawson, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete, Chimbas y Sarmiento, además de los equipos distribuidos a 3.000 docentes. La próxima entrega está prevista para este viernes 6 de noviembre en Valle Fértil.

El gobernador también recorrió el operativo San Juan Cerca, una iniciativa que concentra en un mismo espacio la atención de distintas dependencias provinciales para que las familias puedan realizar trámites, consultas y gestiones sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico u otras oficinas públicas.

La jornada se desarrolló en la Escuela de Educación Especial Múltiple de Iglesia, en Rodeo, con la participación de organismos de distintas áreas del Gobierno provincial. La propuesta permite acceder, sin turnos previos, a servicios vinculados con salud, educación, desarrollo humano, producción, trabajo, economía, gobierno, minería, turismo, ambiente y seguridad, entre otros.

El operativo también contempla controles médicos y atención para mascotas, además de espacios de asesoramiento y orientación para los vecinos y las organizaciones comunitarias.

En esta oportunidad, se incorporaron acciones de prevención y preparación ante posibles consecuencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Equipos de profesionales brindaron información sobre medidas de prevención, armado de mochilas de emergencia, números de asistencia y recomendaciones para proteger las viviendas y acompañar a los integrantes de las familias ante eventuales situaciones de riesgo.

De esta manera, San Juan Cerca busca facilitar el acceso a los servicios públicos y ofrecer respuestas concretas, especialmente a quienes encuentran dificultades para trasladarse o realizar gestiones en distintas dependencias.

Una comisaría renovada para mejorar la atención y el trabajo policial

Otro de los puntos centrales de la agenda fue la inauguración de la puesta en valor, ampliación y refuncionalización de la Comisaría N.º 22 de Rodeo. La intervención permitió renovar las instalaciones y adecuar los espacios a las necesidades del personal policial y de los vecinos que concurren a realizar trámites o denuncias.

El edificio pasó a contar con una superficie total de 217 metros cuadrados, luego de la remodelación de 179,21 metros cuadrados y la incorporación de 37,8 metros cuadrados nuevos.

Entre las mejoras se encuentra la incorporación de una cuarta oficina, dos sanitarios de uso público, dormitorios diferenciados para el personal masculino y femenino, con baños propios, y una cocina-comedor más amplia.

Además, se reorganizó el sector de alojamiento de detenidos, con calabozos diferenciados para varones y mujeres, sanitarios y un espacio específico para el control de las personas alojadas.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y se desarrolló entre agosto y noviembre de 2026.

La intervención representa una mejora en las condiciones de trabajo del personal policial y en la atención que reciben los vecinos de Iglesia, con instalaciones más funcionales, espacios adecuados y mejores condiciones de seguridad.

ATP: capacitación, herramientas y oportunidades para el trabajo

La jornada también incluyó la entrega de certificados y herramientas en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), una política provincial que busca fortalecer las capacidades laborales de los sanjuaninos mediante capacitaciones vinculadas con las actividades productivas de cada departamento y el impulso de proyectos de autoempleo.

En Iglesia se entregaron 103 certificados correspondientes a capacitaciones en Gastronomía, Mantenimiento de edificios, Buenas prácticas mineras, Marketing digital, Auxiliar Gastronómico, Técnicas de ventas y Repostería artesana. Además, se concretó la entrega de seis proyectos de autoempleo.

La propuesta apunta a que los conocimientos adquiridos puedan convertirse en herramientas concretas para mejorar las posibilidades de inserción laboral, desarrollar emprendimientos y generar nuevas oportunidades de ingresos.

El programa es impulsado por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Dirección de Empleo y Formación. Cuenta con instancias de inscripción presenciales en los departamentos y también mediante plataformas digitales, para facilitar el acceso de quienes desean capacitarse.

ATP, además, forma parte de los operativos San Juan Cerca, donde los equipos brindan información, asesoramiento y orientación a quienes buscan incorporarse a las propuestas de formación y empleo.