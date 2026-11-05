Orrego anunció que la Ruta 150 sumará más kilómetros de pavimentación

La seguridad vial será uno de los principales objetivos. Al tratarse de un camino de montaña, con curvas pronunciadas y pocos lugares para sobrepasar, la Dirección de Vialidad repavimentará la calzada y la ensanchará, con nuevas banquinas donde el terreno lo permita. También colocará defensas y guardarraíles, en especial donde hoy no hay protección, y renovará la cartelería y la demarcación. Así será más fácil identificar las curvas y saber dónde se puede sobrepasar.

Un corredor para el crecimiento del norte

La Ruta 150 forma parte del Corredor Bioceánico Central y está vinculada con los proyectos mineros de la zona, la actividad calera y la futura Zona Franca de Jáchal. A medida que esas actividades crezcan, también aumentará la circulación por este camino.

Con esta obra, la Provincia busca que quienes transitan por la Ruta 150 lo hagan con más seguridad, y que el norte sanjuanino cuente con un corredor preparado para el San Juan del futuro.