En el marco de su visita a estos departamentos, el gobernador anunció los trabajos desde Colola hasta San José de Jáchal. Se suman a los 22 kilómetros ya anunciados entre Las Flores y Colola, para ofrecer un viaje más seguro y acompañar el desarrollo del norte sanjuanino
Orrego anunció que la Ruta 150 sumará más kilómetros de pavimentación
El gobernador Marcelo Orrego anunció la repavimentación de 60 kilómetros desde Colola hasta San José de Jáchal. Esto se suman a los 22 kilómetros ya anunciados entre Las Flores y Colola.