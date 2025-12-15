Orrego inauguró la ampliación y refacción del Centro de Salud de Las Casuarinas

En este contexto, el mandatario dijo: “Este centro de atención primaria es una obra muy especial porque fortalece áreas sensibles como la salud y permite descentralizar la atención, evitando que muchas familias tengan que recorrer kilómetros para resolver problemas tan delicados. Con más especialidades y mejor infraestructura, quienes realmente hacen posible este servicio son los recursos humanos de la salud, que trabajan con vocación y compromiso todos los días”.

En el sector ya existente se realizaron tareas de mantenimiento general, mejoras en las instalaciones, pintura integral de los espacios y climatización en cada área. Allí funcionan el acceso principal peatonal, los consultorios de medicina familiar, clínica médica y odontología, además de los sectores de enfermería, vacunación, sanitarios para el público y para el personal, áreas limpia y sucia, espacio de acopio final de residuos patológicos, sala de espera, recepción, parquización y adecuación de rampas de acceso peatonal. Esta intervención abarcó una superficie de 228 metros cuadrados.

La ampliación incorporó nuevos espacios clave para la atención integral de la comunidad, entre ellos consultorios de cardiología y de psicología/nutrición, farmacia, depósito de farmacia, baño adaptado y espacio de cisternas. El sector ampliado suma una superficie de 75 metros cuadrados.

Acompañaron al gobernador Orrego, el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, ministro e Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, autoridades del Ministerio de Salud.