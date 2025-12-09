El gobernador recibió a Ezequiel "Pac Man" Fernández, tras su histórico triunfo

image

Por su parte, el campeón estuvo acompañado por su hermano y entrenador, Fito Fernández. También asistieron los organizadores del evento, Eduardo Luis Fernández y Ezequiel Maldonado.

Al salir de la reunión, Fernández expresó su profunda gratitud, destacando la importancia del apoyo gubernamental. "La verdad que estoy muy agradecido. Gracias a ellos se pudo hacer este evento histórico acá en San Juan, porque es la primera vez que se hace un título mundial Gold AMB en la provincia", aseguró el deportista.

El campeón de la categoría wélter en el Título AMB Gold, destacó que esta posibilidad de luchar por el título mundial surgió gracias a que en junio había peleado por el título Cono Sur. Al reflexionar sobre el significado de su triunfo, el "Pac Man" afirmó que fue "algo muy alegre para mí, contento de pelear ante mi público, y más que nada, de quedarme con el título acá en casa y que todos los sanjuaninos se vayan contentos porque tienen un nuevo campeón mundial".

Fernández insistió en que el logro obtenido no es sólo personal: "es un logro no solo mío, sino de toda la gente que me apoya". Tras culminar un duro periodo de preparación, el boxeador está enfocado en el descanso. Contó que “estuve tres meses entrenando intensamente, incluso los domingos, al punto de a veces no saber qué día era”. Una vez finalizada esta pausa, el campeón planea retomar los entrenamientos para afrontar los próximos compromisos que, según dijo, "seguro que serán más que interesantes".