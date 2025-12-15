Iban a correr caballos sin permisos y la Policía llegó antes de la largada
Fue tras una denuncia anónima. La Policía Rural encontró unas 50 personas, caballos listos para correr y una pista improvisada sobre Ruta 20. El evento no tenía habilitación.
Una denuncia anónima permitió a la Policía desarticular una carrera de caballos clandestina que se estaba organizando en el departamento 25 de Mayo, en un hecho que volvió a poner en foco este tipo de actividades ilegales que suelen realizarse en zonas rurales.
El operativo se llevó a cabo el sábado por la tarde, cuando personal de la División Policía Rural se trasladó hasta un predio ubicado sobre Ruta 20, a la altura del puesto Las Lagunitas, en la localidad de Camarico.
Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de apellido Villegas, de 47 años, quien admitió ser el organizador de la carrera. Sin embargo, no contaba con ninguna de las habilitaciones exigidas para este tipo de eventos.
Durante la inspección, la Policía constató:
La presencia de unas 50 personas
Varios vehículos estacionados
Caballos preparados para competir
Una pista improvisada
Una gatera, utilizada para la largada de las carreras
Según informaron fuentes policiales, las competencias aún no habían comenzado al momento del arribo del personal.
Intervención judicial y medidas
Ante la situación, intervino la Jueza de Paz de 25 de Mayo, Graciela Rodríguez, quien dispuso:
La clausura preventiva del predio
El secuestro de la gatera
La notificación al organizador, en el marco de un expediente contravencional
Además, se realizó el control de las libretas sanitarias de los animales presentes, las cuales se encontraban en regla y en buenas condiciones, dejando constancia de ello en el acta del procedimiento.