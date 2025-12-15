Iban a correr caballos sin permisos y la Policía llegó antes de la largada

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de apellido Villegas, de 47 años, quien admitió ser el organizador de la carrera. Sin embargo, no contaba con ninguna de las habilitaciones exigidas para este tipo de eventos.

image

Durante la inspección, la Policía constató:

La presencia de unas 50 personas

Varios vehículos estacionados

Caballos preparados para competir

Una pista improvisada

Una gatera, utilizada para la largada de las carreras

Según informaron fuentes policiales, las competencias aún no habían comenzado al momento del arribo del personal.

Intervención judicial y medidas

Ante la situación, intervino la Jueza de Paz de 25 de Mayo, Graciela Rodríguez, quien dispuso:

La clausura preventiva del predio

El secuestro de la gatera

La notificación al organizador, en el marco de un expediente contravencional

Además, se realizó el control de las libretas sanitarias de los animales presentes, las cuales se encontraban en regla y en buenas condiciones, dejando constancia de ello en el acta del procedimiento.