Bullrich denunció a Tapia y Toviggino: "Mafia que conduce la AFA"

"A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?", enumeró.

La legisladora dijo que "la lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable" y advirtió: "Si las hacen, las tienen que pagar. Corta".

La presentación de Bullrich se da en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA por las derivaciones políticas de los presuntos desmanejos de Tapia al frente del organismo que rige los destinos del fútbol local.

Es que tras la designación de Rosario Central como campeón del fútbol argentino por haber sido el equipo que más puntos sumó a lo largo de la última temporada, y las posteriores sanciones contra Estudiantes de La Plata por su rechazo a la decisión, desde la Casa Rosada salieron a confrontar con la entidad con sede en la calle Viamonte 1366.

Es así que en una reunión oficial en Casa de Gobierno, el presidente Javier Milei colocó una camiseta del Pincha sobre el respaldo del Sillón de Rivadavia. Además, el pasado fin de semana celebró la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura. "EdeLP! Fin", fue el escueto pero contundente posteo del mandatario.