Inauguran las obras de refacción del CAPS Domingo Cejas en 25 de Mayo

La obra tuvo como objetivo modernizar y ampliar la infraestructura del centro sanitario, incorporando nuevos consultorios y optimizando áreas clave como enfermería y farmacia. Estas mejoras permitirán brindar una atención más eficiente y de mayor calidad a los vecinos de la zona.

La refacción integral del CAPS Domingo Cejas responde a la necesidad de adecuar los espacios a la creciente demanda sanitaria, fortaleciendo el primer nivel de atención y acercando los servicios de salud a la comunidad.