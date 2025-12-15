El Gobierno de San Juan avanza en el fortalecimiento del sistema de Atención Primaria de la Salud con la inauguración de la obra de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Domingo Ramón Cejas, ubicado en la localidad de Las Casuarinas, en 25 de Mayo. La intervención forma parte del plan provincial impulsado por el Ministerio de Salud, con el acompañamiento del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.
Inauguran las obras de refacción del CAPS Domingo Cejas en 25 de Mayo
La reforma forma parte del plan provincial impulsado el Gobierno de San Juan. En el acto estará presente el primer mandatario provincial, Marcelo Orrego.