"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > refacción

Inauguran las obras de refacción del CAPS Domingo Cejas en 25 de Mayo

La reforma forma parte del plan provincial impulsado el Gobierno de San Juan. En el acto estará presente el primer mandatario provincial, Marcelo Orrego.

El Gobierno de San Juan avanza en el fortalecimiento del sistema de Atención Primaria de la Salud con la inauguración de la obra de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Domingo Ramón Cejas, ubicado en la localidad de Las Casuarinas, en 25 de Mayo. La intervención forma parte del plan provincial impulsado por el Ministerio de Salud, con el acompañamiento del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

La obra tuvo como objetivo modernizar y ampliar la infraestructura del centro sanitario, incorporando nuevos consultorios y optimizando áreas clave como enfermería y farmacia. Estas mejoras permitirán brindar una atención más eficiente y de mayor calidad a los vecinos de la zona.

La refacción integral del CAPS Domingo Cejas responde a la necesidad de adecuar los espacios a la creciente demanda sanitaria, fortaleciendo el primer nivel de atención y acercando los servicios de salud a la comunidad.

Te puede interesar...

El acto de inauguración de las reformas está previsto para las 10.30 horas y contará con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, junto a autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

Temas

Te puede interesar