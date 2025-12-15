"
Santa Lucía tiene a sus representantes nacionales de la FNSL 2025

Inti Cañas y Delfina Mareca fueron las más votadas en el cierre de la Fiesta Nacional de Santa Lucía.

En el marco del cierre de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, el departamento consagró a sus nuevas representantes nacionales en una noche cargada de emoción. Más de una decena de jóvenes compitieron presentando proyectos con impacto social, en una elección que puso el foco en el rol activo de las representantes dentro de la comuna.

Inti Cañas Montaña fue elegida como la primera representante departamental, destacándose con su proyecto “Prevenir es salvar vidas”, una iniciativa orientada a brindar respuestas ante accidentes cotidianos como caídas, quemaduras y atragantamientos. El plan propone la realización de talleres prácticos de primeros auxilios, que incluyen técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), control de hemorragias y atención básica inmediata, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado en la comunidad.

Como segunda representante fue elegida Delfina Mareca, quien presentó el proyecto “Creciendo juntas”, una propuesta que apunta a la generación de empleo digno para mujeres a través de la capacitación y el trabajo en la industria textil. La iniciativa también promueve la producción de indumentaria laboral, fomentando la autonomía económica y el desarrollo local.

La elección se desarrolló ante un gran marco de público y en una noche que tuvo como cierre la presentación de Dale Q’ Va, que hizo vibrar al público presente.

