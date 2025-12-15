Santa Lucía tiene a sus representantes nacionales de la FNSL 2025

Inti Cañas Montaña fue elegida como la primera representante departamental, destacándose con su proyecto “Prevenir es salvar vidas”, una iniciativa orientada a brindar respuestas ante accidentes cotidianos como caídas, quemaduras y atragantamientos. El plan propone la realización de talleres prácticos de primeros auxilios, que incluyen técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), control de hemorragias y atención básica inmediata, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado en la comunidad.

Como segunda representante fue elegida Delfina Mareca, quien presentó el proyecto “Creciendo juntas”, una propuesta que apunta a la generación de empleo digno para mujeres a través de la capacitación y el trabajo en la industria textil. La iniciativa también promueve la producción de indumentaria laboral, fomentando la autonomía económica y el desarrollo local.