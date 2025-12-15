En el marco del cierre de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, el departamento consagró a sus nuevas representantes nacionales en una noche cargada de emoción. Más de una decena de jóvenes compitieron presentando proyectos con impacto social, en una elección que puso el foco en el rol activo de las representantes dentro de la comuna.
Santa Lucía tiene a sus representantes nacionales de la FNSL 2025
Inti Cañas y Delfina Mareca fueron las más votadas en el cierre de la Fiesta Nacional de Santa Lucía.