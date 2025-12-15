"
El dólar blue subió $30 y volvió a escalar en San Juan

La cotización paralela aumentó $30 respecto del viernes y volvió a ubicarse por encima del dólar oficial. También subieron las variantes financieras y el dólar tarjeta superó los $1.900.

El mercado cambiario volvió a mostrar movimientos al alza y el dólar blue cerró este lunes con subas tanto en San Juan como en la City porteña, en un contexto marcado por la persistente inflación y la búsqueda de cobertura en moneda extranjera.

En San Juan, el dólar informal terminó la jornada a $1.520 para la venta y $1.420 para la compra, lo que representa un incremento de $30 en comparación con el cierre del viernes anterior.

En tanto, en la City porteña, el dólar blue se ubicó en $1.480 para la venta y $1.460 para la compra, con una suba acumulada del 2,40% en la jornada. La diferencia de precios vuelve a marcar una brecha entre San Juan y Buenos Aires, una situación habitual en el interior del país, donde el valor del dólar paralelo suele ser más elevado.

El dólar oficial y el mayorista

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación se mantuvo sin cambios en las últimas 24 horas y cerró a $1.465 para la venta y $1.415 para la compra.

En el segmento mayorista, utilizado como referencia para operaciones entre bancos y empresas, la cotización se ubicó en $1.429,5 para la compra y $1.438,5 para la venta, un valor clave que impacta de manera indirecta en los precios de bienes y servicios.

Entre las opciones financieras, el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.520,5 para la compra y $1.521,3 para la venta, mientras que el dólar bolsa o MEP se ubicó en $1.477,7 para la compra y $1.478,8 para la venta.

Ambas variantes continúan siendo utilizadas por inversores como mecanismos legales para dolarizarse a través del mercado de capitales.

Cripto y dólar tarjeta

En el mercado digital, el dólar cripto se negoció a $1.499,51 para la compra y $1.516,69 para la venta, consolidándose como una alternativa para quienes buscan operar fuera del sistema financiero tradicional.

En tanto, el dólar tarjeta volvió a posicionarse como el más caro del mercado. Cerró a $1.904,5 para la venta, producto de la carga impositiva que se aplica a consumos en el exterior y pagos en moneda extranjera.

Un mercado atento a los movimientos

Con un escenario económico todavía inestable y una inflación que sigue condicionando las decisiones de ahorro, el dólar continúa siendo un termómetro clave para consumidores, comerciantes e inversores, que siguen de cerca cada movimiento del mercado cambiario.

