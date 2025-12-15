Palacio Libertad: se quitó la vida tras ser descubierto grabando a menores

Tras la presentación, los elencos regresaron a sus camarines. En uno de ellos, un grupo de niñas menores de 14 años se cambiaba cuando una madre advirtió que un hombre las estaba grabando con su celular. El alerta se propagó de inmediato: profesores, padres y las propias chicas increparon al intruso, que fue identificado como José Antonio Fernández, técnico en archivo musical del Coro Polifónico Nacional y empleado de la Dirección Nacional de Elencos Estables, según indicaron.

image

La alerta

El personal de seguridad recibió el aviso de “incidente en camarines” y acudió rápidamente. Mientras era apartado y se le exigía entregar el teléfono, Fernández vio una ventana abierta en el segundo piso y se arrojó delante de todos. Una ambulancia del SAME lo trasladó con heridas graves, bajo custodia policial. Aunque llegó consciente al hospital, falleció el sábado por la mañana.