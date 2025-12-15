El viernes por la noche, el Auditorio Nacional del Palacio Libertad se vistió de fiesta para recibir a cientos de personas en la función de Navidades del mundo, un espectáculo que reunió al Coro Polifónico Nacional, al Coro Nacional de Niños y a la Escuela de Formación Nacional en Danza. La invitación oficial lo presentaba como “un especial de fin de año con la música que ilumina al mundo cada diciembre”. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración terminó en un episodio de conmoción y muerte.
Palacio Libertad: se quitó la vida tras ser descubierto grabando a menores
Lo que debía ser una gala navideña terminó en tragedia. Tras ser increpado, intentó escapar y se arrojó por una ventana. Murió al día siguiente. La Justicia investiga el caso.