Palacio Libertad: se quitó la vida tras ser descubierto grabando a menores

Lo que debía ser una gala navideña terminó en tragedia. Tras ser increpado, intentó escapar y se arrojó por una ventana. Murió al día siguiente. La Justicia investiga el caso.

El viernes por la noche, el Auditorio Nacional del Palacio Libertad se vistió de fiesta para recibir a cientos de personas en la función de Navidades del mundo, un espectáculo que reunió al Coro Polifónico Nacional, al Coro Nacional de Niños y a la Escuela de Formación Nacional en Danza. La invitación oficial lo presentaba como “un especial de fin de año con la música que ilumina al mundo cada diciembre”. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración terminó en un episodio de conmoción y muerte.

Tras la presentación, los elencos regresaron a sus camarines. En uno de ellos, un grupo de niñas menores de 14 años se cambiaba cuando una madre advirtió que un hombre las estaba grabando con su celular. El alerta se propagó de inmediato: profesores, padres y las propias chicas increparon al intruso, que fue identificado como José Antonio Fernández, técnico en archivo musical del Coro Polifónico Nacional y empleado de la Dirección Nacional de Elencos Estables, según indicaron.

image

La alerta

El personal de seguridad recibió el aviso de “incidente en camarines” y acudió rápidamente. Mientras era apartado y se le exigía entregar el teléfono, Fernández vio una ventana abierta en el segundo piso y se arrojó delante de todos. Una ambulancia del SAME lo trasladó con heridas graves, bajo custodia policial. Aunque llegó consciente al hospital, falleció el sábado por la mañana.

Fernández tenía 37 años y vivía en Llavallol, Lomas de Zamora. Registros oficiales confirman que trabajaba en el Coro desde al menos 2018. Su celular fue secuestrado y será sometido a peritajes, mientras la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo de Cecilia Incardona, avanza en la investigación.

Fuentes judiciales señalaron al diario Clarín, que los testimonios de padres, profesores y las propias menores, junto con las cámaras de seguridad del edificio, respaldan la secuencia de hechos. Las niñas fueron asistidas inmediatamente. La Escuela de Formación Nacional en Danza, dependiente de la Dirección Nacional de Elencos Estables, se presenta como un ámbito de iniciación artística para niños y adolescentes. Tras el episodio, Clarín intentó comunicarse con su directora, Margarita Fernández, pero no obtuvo respuesta.

