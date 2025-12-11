"
Barassi puso su sello en la campaña de verano que lanzó San Juan

San Juan presentó su campaña turística de verano con un video protagonizado por Darío Barassi, que fue replicado por el gobernador Marcelo Orrego y generó fuerte repercusión en redes.

San Juan lanzó oficialmente su campaña turística para la temporada de verano y eligió a Darío Barassi como figura central del nuevo spot. El actor y conductor compartió el material en sus redes sociales, donde rápidamente generó amplia repercusión. El video también fue replicado por el gobernador Marcelo Orrego, en el marco de la estrategia para promover la actividad turística en los próximos meses.

El mensaje que impulsó la campaña

Con su estilo característico, Barassi acompañó la publicación con un texto breve que reafirmó su vínculo con la provincia. “Yo, sanjuanino hasta la médula. San Juan, mucho más que vacaciones. Vayan a conocer y disfrutar de esta provincia del carajo que entre otras cosas parió a este gordo. Sí, fue cesárea”, escribió en su cuenta oficial.

El posteo acumuló miles de interacciones en pocos minutos y se volvió uno de los contenidos más compartidos del día. La reacción del público reforzó el impacto del lanzamiento, que apunta a posicionar a San Juan como uno de los destinos destacados del verano.

La campaña busca mostrar los principales atractivos provinciales para esta época del año: turismo aventura, rutas del vino, circuitos culturales, gastronomía regional y actividades al aire libre. El objetivo es fortalecer el flujo de visitantes mediante experiencias que combinen paisaje, clima y tradición local.

El mensaje del gobernador

El gobernador Marcelo Orrego también difundió el video en sus redes sociales y acompañó la publicación con un texto celebrando la iniciativa. “Ya te lo mostró @dariobarassi, el verano en nuestra provincia se vive a pleno: energía que mueve y se contagia, paisajes y gastronomía que enamoran todos los sentidos y la calidez de nuestra gente que te hace sentir en casa”, expresó.

La participación de Barassi se suma a la estrategia de comunicación para ampliar el alcance de la campaña en público joven, familiar y en mercados nacionales donde el actor tiene fuerte presencia mediática.

