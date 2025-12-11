Barassi puso su sello en la campaña de verano que lanzó San Juan

Embed - dario barassi on Instagram: "Yo, sanjuanino hasta la médula. San Juan, mucho más que vacaciones. Vayan a conocer y disfrutar de esta provincia del carajo que entre otras cosas parió a este gordo. Si, fue cesárea." View this post on Instagram

El posteo acumuló miles de interacciones en pocos minutos y se volvió uno de los contenidos más compartidos del día. La reacción del público reforzó el impacto del lanzamiento, que apunta a posicionar a San Juan como uno de los destinos destacados del verano.

La campaña busca mostrar los principales atractivos provinciales para esta época del año: turismo aventura, rutas del vino, circuitos culturales, gastronomía regional y actividades al aire libre. El objetivo es fortalecer el flujo de visitantes mediante experiencias que combinen paisaje, clima y tradición local.

El mensaje del gobernador

El gobernador Marcelo Orrego también difundió el video en sus redes sociales y acompañó la publicación con un texto celebrando la iniciativa. “Ya te lo mostró @dariobarassi, el verano en nuestra provincia se vive a pleno: energía que mueve y se contagia, paisajes y gastronomía que enamoran todos los sentidos y la calidez de nuestra gente que te hace sentir en casa”, expresó.

¿San Juan? El planazo del #verano @dariobarassi ya te mostró cómo se vive acá: energía a full, paisajes únicos y comida que enamora. Vení a vivir una experiencia distinta. #SanJuan #Argentina #Barassi #Montañas

La participación de Barassi se suma a la estrategia de comunicación para ampliar el alcance de la campaña en público joven, familiar y en mercados nacionales donde el actor tiene fuerte presencia mediática.